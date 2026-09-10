Üniversite ve yurt güvenliği için 81 ilde denetimler artırılacak

2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde üniversiteler ve öğrenci yurtlarında alınacak güvenlik tedbirleri, düzenlenen video konferans toplantısında değerlendirildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 81 ilin valileri, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları, gençlik ve spor il müdürleri, sanayi ve teknoloji il müdürleri ile bakanlık yetkilileri katıldı.

Toplantıda üniversite öğrencilerinin yeni eğitim-öğretim dönemini güvenli ve huzurlu bir ortamda geçirebilmeleri ile barınma ihtiyaçlarının güvenli şekilde karşılanmasına yönelik tedbirler ele alındı.

Üniversite kampüsleri ve öğrenci yurtları çevresinde asayiş ve narkotik denetimlerinin artırılması, aydınlatma ve kamera sistemlerinin etkin kullanılması, özel güvenlik tedbirleri ile trafik güvenliğine yönelik çalışmaların yakından takip edilmesi değerlendirildi.

Toplantıya Tekirdağ Valiliği Toplantı Salonu'ndan Vali Vekili Mustafa Çek, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ali Güngör, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Fahrettin Akçal, video konferans sistemi üzerinden katıldı.