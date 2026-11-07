Üniversitenin kadın idari personeli kahvaltı sonrası ebru atölyesinde buluştu - Son Dakika
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Üniversitenin kadın idari personeli kahvaltı sonrası ebru atölyesinde buluştu

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Üniversitenin kadın idari personeli kahvaltı sonrası ebru atölyesinde buluştu
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Üniversitedeki kadın idari personel, kahvaltının ardından ebru atölyesinde buluştu. Atölyede geleneksel Türk süsleme sanatlarından ebruyu deneyimleyen katılımcılar kendi çalışmalarını hazırladı; program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Üniversitede görev yapan kadın idari personel, düzenlenen kahvaltı programının ardından gerçekleştirilen ebru atölyesinde bir araya geldi.

Üniversitede düzenlenen programa, Rektör Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız'ın eşi Dr. Öğr. Üyesi Nursel Kuyrukluyıldız, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Başıbüyük'ün eşi Sevda Başıbüyük, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Zeytun'un eşi Demet Zeytun, Genel Sekreter Mustafa Yurteken'in eşi Fatma Yurteken, Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kader Altın ile kadın idari personel katıldı.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen kahvaltı programında katılımcılar, günlük çalışma ortamının dışında sohbet ederek birlikte vakit geçirdi. Etkinliğin, çalışanlar arasındaki dayanışma ve kurumsal aidiyet duygusunun güçlendirilmesine katkı sunduğu belirtildi.

Kahvaltının ardından Kemaliye Hacı Ali Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Nurten Özkara tarafından ebru atölyesi düzenlendi.

Atölyeye katılan kadın idari personel, geleneksel Türk süsleme sanatlarından ebruyu deneyimleyerek renklerin su üzerindeki uyumunu keşfetti ve kendi çalışmalarını hazırladı.

Sanatsal üretim ve sosyal etkileşimi bir araya getiren program, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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