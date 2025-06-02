Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı

Serkan Basar:

22 yıldır ülkeyi yönetenlerin ülkeyi getirdikleri duruma bakınca Atatürk Cumhiriyetinin Kıymetini bir kez daha anlıyoruz

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Adem Fenerli: Gerçekten siz ne yaptınız acaba 14 8