Okan Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde birincilikle mezun olan öğrenci, yaptığı konuşmada Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni hayatına rehber edineceğini söyledi. Bu sözlerin ardından alanda bulunan akademisyenler ve izleyiciler ayağa kalkarak uzun süre alkışladı.
Son Dakika › Eğitim › Üniversiteyi birincilikle bitiren gencin sözleri alandakileri ayağa kaldırdı - Son Dakika
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