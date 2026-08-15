Usta Öğretici Başvuru Süreci Açıklandı - Son Dakika
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Usta Öğretici Başvuru Süreci Açıklandı

Usta Öğretici Başvuru Süreci Açıklandı
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Niğde Halk Eğitimi Müdürü Çetin, başvuruların e-Yaygın üzerinden yapılacağını duyurdu.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, usta öğretici başvuru sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin; usta öğretici olarak görev almak isteyenlerin başvurularını e-Yaygın sistemi üzerinden yapabileceğini açıkladı. Çetin; adayların başvuru sırasında mezuniyet, mesleki kurs, iş deneyimi, SGK ve başarı belgelerini sisteme eksiksiz ve doğru şekilde yüklemeleri gerektiğini belirtti. Başvuruların Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Yaygın sistemi üzerinden gerçekleştirileceğini belirten Çetin, adayların işlemlerini belirlenen aşamaları takip ederek tamamlayabileceklerini söyledi. Çetin; usta öğretici olmak isteyenlerin öncelikle e-yaygin.meb.gov.tr adresine giriş yapması gerektiğini belirterek, sisteme e-Devlet şifresiyle erişim sağlanacağını ifade etti. Sisteme giriş yapan adayların 'Başvurular/Eğitici Başvurusu' bölümünü seçerek işlemlerine başlayacağını aktaran Çetin, mezuniyet bilgilerinin doğru şekilde girilmesinin ve ilgili belgelerin sisteme yüklenmesinin önemli olduğunu vurguladı. Orhan Çetin; adayların sahip oldukları Mesleki Kurs Bitirme Belgelerini de sisteme eklemeleri gerektiğini belirterek başvuru değerlendirmelerinde adayların mesleki yeterliliklerinin yanı sıra iş deneyimlerinin de dikkate alınacağını ifade etti. Belgelerin tamamlanmasının ardından adayların 'Kurum ve Kurs Seçimi' bölümünden görev almak istedikleri kurum ve kursu seçmeleri gerektiğini aktaran Çetin, son aşamada başvurunun kontrol edilerek tamamlanacağını söyledi.

Belge uyarısı

Niğde Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Orhan Çetin, başvuru sahiplerini sisteme yükledikleri belgelerin doğruluğu konusunda da uyardı. Çetin; adayların beyan ettikleri bilgi ve belgelerin doğruluğundan sorumlu olduğunu belirterek, hatalı veya eksik belge yüklenmemesi için başvuruların tamamlanmadan önce dikkatlice kontrol edilmesini istedi. Usta öğreticilerin halk eğitimi faaliyetlerinde önemli bir görev üstlendiğini ifade eden Çetin; bilgi, beceri ve mesleki deneyim sahibi vatandaşların birikimlerini kursiyerlere aktararak hayat boyu öğrenme çalışmalarına katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Kaynak: İHA

Eğitim, Niğde, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Usta Öğretici Başvuru Süreci Açıklandı - Son Dakika

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