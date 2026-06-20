ÜYEP 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
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ÜYEP 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

ÜYEP 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti
20.06.2026 19:25
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Anadolu Üniversitesi ÜYEP mezuniyet töreninde öğrenciler belgelerini aldı, eğitimin özgürlüğü vurgulandı.

Anadolu Üniversitesi Üstün Yetenekliler Eğitim Programları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÜYEP) tarafından düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, İletişim Bilimleri Fakültesi (İBF) Şener Şen Kültür Salonunda gerçekleştirildi.

Törene Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serpil Koçdar, ÜYEP Kurucu Müdürü Prof. Dr. Uğur Sak, ÜYEP Müdürü Prof. Dr. Fatih Karabacak, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, İBF Dekan Yardımcıları Prof. Dr. S. Serhat Serter ve Dr. Öğr. Üyesi Fatma Seçil Banar, ÜYEP öğretim elemanları, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

"ÜYEP'te soru sormak serbesttir"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel konuşmasında kitlesel eğitimin sınıf seviyesini düşürdüğünü belirtti. Klasik sistemde öğretmenlerin dersi en zayıf öğrenciye göre anlatmak zorunda kaldığını vurgulayan Rektör Adıgüzel, ÜYEP'in farkını şu sözlerle özetledi:

"Sizi ortalamaya çeken bu kitlesel sistemin dışına çıkaran model, ÜYEP'tir. Burada en düşük seviyeyi değil, en yüksek öğrencinin kapasitesini hedefleyen bir eğitim modeli uyguluyoruz. Bu yüzden ÜYEP'te soru sormak serbesttir. Hatta soru sormayanın, aykırı olmayanın burada işi yoktur.

"Yanlış yapmaktan çekinmeyin"

ÜYEP Müdürü Prof. Dr. Fatih Karabacak ise merkezin 19. yılını tamamladığını belirterek öğrencilere hata yapmaktan korkmama üzerine tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Karabacak, "Yanlış yapmadan doğruyu bulma şansınız yoktur. O yüzden yanlış yapmaktan çekinmeyin ve farklı düşünme stratejilerini uygulamaya devam edin." ifadelerini kullandı.

Programda mezun öğrenciler adına konuşan Berke Ünal merkeze birincilikle girdiğini ve tam 10 yıl önce bugün 4.00 kusursuz başarı ortalamasıyla mezun olduğunu hatırlattı. ÜYEP'in sunduğu özgür ortama dikkat çeken Ünal "Normal okullarda bir yerden sonra kısıtlayıcı dönütler alırsınız. ÜYEP'te ise hocalarımız tartışmayı cesaretlendiriyor; dersi hep beraber tartıştığımız, akademik olarak tanıştığımız bir ortam oluşuyor." dedi.

Törenin son bölümünde mezun olan öğrencilere Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, Prof. Dr. Serpil Koçdar, Prof. Dr. Uğur Sak, Prof. Dr. Fatih Karabacak, Prof. Dr. İbrahim Halil Diken, Dr. Öğr. Üyesi Fatma Seçil Banar ve merkez öğretmenleri tarafından mezuniyet belgeleri takdim edildi. Üstün yetenekli mezunlar, Şener Şen Kültür Salonundaki töreni büyük bir coşkuyla keplerini fırlatarak sonlandırdı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Eğitim ÜYEP 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

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