Adana'da öğretmenleri anma etkinliği: Hatıra ormanına fidanlar dikildi - Son Dakika
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Eğitim

Adana'da öğretmenleri anma etkinliği: Hatıra ormanına fidanlar dikildi

Adana\'da öğretmenleri anma etkinliği: Hatıra ormanına fidanlar dikildi

ADANA'da yamaçtan kopan kayanın otomobilin üzerine düşmesiyle hayatını kaybeden 4 öğretmen adına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi.

25.11.2024 14:55  Güncelleme: 14:56
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ADANA'da yamaçtan kopan kayanın otomobilin üzerine düşmesiyle hayatını kaybeden 4 öğretmen adına oluşturulan hatıra ormanına ilk fidanlar dikildi.

Saimbeyli ilçesi Saimbeyli- Feke kara yolunda, 6 Nisan 2023'te yamaçtan düşen kaya, ders bitiminin ardından oturdukları Feke'ye gitmek için yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu'nda görevli öğretmenlerin içinde olduğu 01 AJN 537 plakalı otomobilin üzerine düştü. Kazada sürücü Dilek Altıparmak (32) ile meslektaşları Pınar Kılıç (29), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Tanrıkulu (37), hayatını kaybetti. Cenazeler Kozan ve kent merkezinde toprağa verilirken, öğretmenlerin ölümü ailelerinin ve yakınlarının yanı sıra öğrencilerini de yasa boğdu.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANMASI

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle okulun toplantı salonunda anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yentur, ilçe protokolü ve okulda görev yapan öğretmenler katıldı. Kar tatili nedeniyle programa öğrenciler katılamazken, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğretmenlerin öz geçmişleri okundu.

HATIRA ORMANI OLUŞTURULDU

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar, kazada ölen öğretmenleri saygı ve minnetle andığını belirtti. Açar, "Şehitlerimizden aldığımız destek ve güçle ileriye daha sağlam adımlarla ilerliyoruz. Geçtiğimiz günlerde öğretmenlerimizin kabrini öğrencilere ziyaret ettirdik. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

Etkinliğin sonunda öğretmenler anısına oluşturulan hatıra ormanına sedir, ceviz ve badem fidanları dikildi. Fidanların can suyu, öğretmenler ve ilçe protokolü tarafından verildi.

Kaynak: DHA

Eğitim, Adana, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Adana'da öğretmenleri anma etkinliği: Hatıra ormanına fidanlar dikildi - Son Dakika

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