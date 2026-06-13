Vali Aydoğdu'dan Öğrencilere Başarı Dilekleri - Son Dakika
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Vali Aydoğdu'dan Öğrencilere Başarı Dilekleri

13.06.2026 13:51
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Erzincan Valisi Aydoğdu, LGS öncesi öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek başarılar diledi.

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler ve aileleriyle bir araya gelerek başarı dileklerinde bulundu.

Vali Aydoğdu, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal ile birlikte sınav öncesinde öğrenciler ve velilerle sohbet etti.

Öğrencilerin ve ailelerinin heyecanını paylaşan Aydoğdu, sınava girecek tüm öğrencilere başarılar dileyerek emeklerinin karşılığını almaları temennisinde bulundu.

Aydoğdu, geleceğin teminatı olan gençlerin eğitim hayatlarında önemli bir dönüm noktası olan sınavda başarılı olmalarını dilediğini belirterek, öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan ailelere ve öğretmenlere teşekkür etti.

Vali Aydoğdu, "Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza sınavlarında üstün başarılar diliyor, onları yetiştiren ailelerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim Vali Aydoğdu'dan Öğrencilere Başarı Dilekleri - Son Dakika

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