Van’da öğretmenler okulun yükünü birlikte omuzladı - Son Dakika
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Van’da öğretmenler okulun yükünü birlikte omuzladı

Van’da öğretmenler okulun yükünü birlikte omuzladı
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Van’ın Edremit ilçesindeki Şehit Nurettin Türkmen Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okulun bakım ve onarım çalışmalarıyla taşıma ve düzenleme işlerinde destek vererek örnek bir dayanışma sergiliyor.

Van'ın Edremit ilçesindeki Şehit Nurettin Türkmen Ortaokulu'nda görev yapan öğretmenler, yeni eğitim öğretim yılı öncesi okulun bakım ve onarım çalışmalarıyla taşıma ve düzenleme işlerinde destek vererek örnek bir dayanışma sergiliyor.

Edremit ilçesine bağlı Şabaniye Mahallesi'nde bulunan Şehit Nurettin Türkmen Ortaokulu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde teferruatlı bir bakım ve onarım sürecine alındı. Okulun farklı bölümlerinde sürdürülen çalışmalar nedeniyle sınıflardaki donatım malzemeleri, duvar panoları ve çeşitli eşyaların taşınarak yeniden düzenlenmesi çalışmaları yapıldı.

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlıkların sürdüğü okulda öğretmenler de çalışmalara kayıtsız kalmayarak ellerini taşın altına koydu. Sınıfların ve ortak kullanım alanlarının düzenlenmesine bizzat katkı sunan öğretmenler, okulun yeni döneme hazır hale getirilmesi için ekiplerle birlikte çalışıyor.

İHA muhabirine konuşan Okul Müdürü Menaf Keleş, öğretmenlerin gösterdiği özverinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti. Okul Müdürü Keleş, "Birlikte el ele vererek okulumuzu yeni eğitim öğretim yılına en güzel şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Özellikle okul donatım malzemelerinin taşınması ve düzenlenmesi noktasında öğretmenlerimizin çok değerli desteklerini gördük. Kendilerine gösterdikleri özveri ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

"Herkes elinden gelen katkıyı sunuyor"

Amaçlarının öğrencileri yeni eğitim öğretim yılında daha iyi şartlarda karşılamak olduğunu ifade eden Keleş, "Öğrencilerimizi daha temiz, daha güvenli, daha düzenli ve eğitim açısından daha uygun bir okul ortamında karşılamak istiyoruz. Bu süreçte herkes elinden gelen katkıyı sunuyor. İnşallah çalışmalarımız tamamlandığında öğrencilerimizi yenilenmiş ve daha güzel bir okul ortamında karşılayacağız" diye konuştu.

Keleş, okulda gerçekleştirilen kapsamlı bakım ve onarım çalışmalarının hayata geçirilmesini sağlayan başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Eğitim Öğretim Yılı, Edremit, Eğitim, Van, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Van’da öğretmenler okulun yükünü birlikte omuzladı - Son Dakika

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