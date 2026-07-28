Vezirköprü\'ye Özel Eğitim Okulu Yapılıyor

Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından Vezirköprü ilçesinde özel öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak "Özel Eğitim Uygulama Okulu"nun yapımına başlandı.

Lise seviyesinde eğitim verecek 3. Kademe Özel Eğitim Uygulama Okulu, modern eğitim standartlarına uygun şekilde inşa edilecek. Toplam 16 derslikten oluşacak okulda yaklaşık 100 öğrencinin eğitim görmesi planlanıyor.

YİKOB koordinesinde yürütülen proje kapsamında yapım çalışmalarının yaklaşık 1 yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Okulun hizmete açılmasıyla birlikte Vezirköprü ve çevre ilçelerde yaşayan özel öğrencilerin eğitim imkanlarının artırılması, daha nitelikli ve erişilebilir eğitim ortamlarına kavuşmaları amaçlanıyor.

Yeni eğitim yatırımıyla ilçedeki özel eğitim altyapısının güçlendirilmesi ve öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun fiziki şartlarda eğitim almalarının sağlanması hedefleniyor.