Yapay Zeka ile Eğitimde Dönüşüm Konferansı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yapay Zeka ile Eğitimde Dönüşüm Konferansı

Yapay Zeka ile Eğitimde Dönüşüm Konferansı
05.05.2026 22:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSKÜ'de düzenlenen konferansta yapay zekanın eğitimdeki etkileri ele alındı.

Dijital dönüşümün eğitim dünyasındaki etkilerini incelemek ve yenilikçi yaklaşımları öğretmenlerle buluşturmak amacıyla düzenlenen "Eğitimde Yapay Zeka Konferansı", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen konferansta, yapay zekanın eğitim süreçlerine entegrasyonu ve sunduğu dijital imkanlar detaylı bir şekilde ele alındı. Eğitimde yenilikçi yaklaşımların öneminin vurgulandığı etkinlikte, teknolojinin öğrenme ortamlarını nasıl dönüştürdüğü gözler önüne serildi.

Konferansa konuşmacı olarak katılan ve alanında yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Yavuz Samur, katılımcılara kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Samur, yapay zekanın; Eğitim süreçleri üzerindeki etkisi, Öğretim tasarımına sağladığı katkılar,Geleceğin modern öğrenme ortamları gibi kritik konu başlıkları üzerine değerlendirmelerde bulundu. Samur'un interaktif sunumu, eğitimciler tarafından ilgiyle takip edildi.

Eğitimin geleceğine ışık tutan bu değerli buluşmanın sonunda, Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, bilgi ve tecrübelerini paylaşan Prof. Dr. Yavuz Samur'a katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yapay Zeka ile Eğitimde Dönüşüm Konferansı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu Bir çocuk babası yabancı uyruklu şahıs evinde ölü bulundu
Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı Sarraflık yapan kişi 100 kg altınla kayıplara karıştı
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti

22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
20:56
ABD’nin “Özgürlük Projesi’ni İran’a önceden haber verdiği“ iddiası
ABD'nin "Özgürlük Projesi'ni İran'a önceden haber verdiği" iddiası
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 23:00:40. #.0.4#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Eğitimde Dönüşüm Konferansı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.