Yaralı Öğrencilere Karneleri Evde Verildi - Son Dakika
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Yaralı Öğrencilere Karneleri Evde Verildi

Yaralı Öğrencilere Karneleri Evde Verildi
26.06.2026 15:19
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Siverek'te okul saldırısında yaralanan öğrencilere karneleri ve hediyeler evlerinde teslim edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 14 Nisan'da meydana gelen okul saldırısında yaralanan ve tedavi süreçleri devam eden öğrencilere karneleri evlerinde teslim edildi.

Siverek Kaymakamı Salih Sak, İlçe Emniyet Müdürü İlker Burak Zeydanlı, İlçe Jandarma Komutanı Orçun Binay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, okul saldırısında yaralanan öğrenciler Muhammed Kılıç ile Cenap Argın'ı evlerinde ziyaret etti.

Ziyarette öğrencilere 2025-2026 eğitim öğretim yılı karneleri ve çeşitli hediyeler takdim edilirken, öğrencilerle yakından ilgilenen Kaymakam Sak ailelere de geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaymakam Salih Sak, devletin her zaman öğrencilerin ve ailelerinin yanında olduğunu belirterek, yaralanan öğrencilerin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni etti. Öğrencilerin eğitim hayatlarından kopmamaları için her türlü desteğin sürdürüleceğini ifade eden Sak, çocuklara başarılı ve sağlıklı bir gelecek diledi.

Ziyaret sırasında öğrenciler ve aileleri, kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Salih Sak'a teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Eğitim, Son Dakika

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