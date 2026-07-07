Yaz Kur\'an Kursları Emet\'te Başladı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, her yıl büyük ilgi gören Yaz Kur'an Kursları "Camiler Çocuk Dolsun, Ahlakı Kur'an Olsun" şiarıyla başladı.

İlçe merkezindeki mahalle camilerinden en uzak köylere kadar eş zamanlı olarak açılan kurslara bu yıl da yüzlerce çocuk katıldı. Emet İlçe Müftülüğü koordinesinde gerçekleştirilen kurslarda çocuklar, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmenin yanı sıra temel dini bilgiler eğitimi de alacak.

Emet İlçe Müftüsü İsmail Çınar, kursların açılışı dolayısıyla yaptığı açıklamada camilerin çocuklarla dolup taşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gözümüzün nuru evlatlarımızı camilerimizde ağırlamanın, onlara Kelamullah'ı öğretmenin huzurunu yaşıyoruz. Amacımız sadece teorik bilgi vermek değil, camiyi sevdirmek ve güzel ahlakı hayatlarına nakşetmektir. Bu vesileyle çocuklarını bizlere emanet eden velilerimize ve sahada büyük bir fedakarlıkla görev yapan tüm din görevlilerimize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Yaz Kur'an Kurslarında çocukların camiye aidiyet duygusunu güçlendirmek amacıyla derslerin yanı sıra çeşitli sosyal etkinlikler, oyunlar ve ikramlar da düzenlenecek. Ağustos ayının sonuna kadar devam edecek kurslarla çocukların hem dini eğitim almaları hem de yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor. - KÜTAHYA