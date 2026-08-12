Yaz Kur'an Kursları Kapanış Etkinlikleri Başlıyor - Son Dakika
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Yaz Kur'an Kursları Kapanış Etkinlikleri Başlıyor

Yaz Kur\'an Kursları Kapanış Etkinlikleri Başlıyor
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Durağan ve Gerze'de yaz Kur'an kursları kapanış programları için etkinlikler düzenleniyor.

Sinop'un Durağan ve Gerze ilçelerinde yaz Kur'an kurslarının sezon sonuna yaklaşılmasıyla çeşitli etkinlikler düzenlenirken, kursların kapanış programları için de hazırlıklar sürüyor.

Durağan İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Fatih Camii ve Gençlik Merkezi Yaz Kur'an Kursu öğrencileri, din görevlilerinin rehberliğinde İkiz Göletler mesire alanında düzenlenen piknik etkinliğinde bir araya geldi. Programa Durağan İlçe Müftüsü Sadık Saran, Şube Müdürü Fatih Mutlu ve İlçe Vaizi Murat Okur da katıldı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Müftü Sadık Saran, yaz boyunca edinilen dini bilgilerin pekiştirilmesinin önemine dikkat çekerek eğitime katkı sağlayan velilere teşekkür etti. Saran, çocukların yaz döneminde kazandıkları milli ve manevi değerleri kış döneminde de sürdürebilmeleri amacıyla 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik kurslara devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. Etkinlikte Gençlik Merkezi görevlileri tarafından çocuklara yönelik çeşitli oyunlar düzenlenirken, din görevlileri tarafından da öğrencilere ikramlarda bulunuldu.

Gerze'de kapanış programı hazırlığı

Gerze ilçesinde ise İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş başkanlığında düzenlenen mutat din görevlileri toplantısında, yaz Kur'an kurslarının genel değerlendirmesi yapılarak kapanış programının detayları ele alındı. Müftülük personeli ve cami görevlilerinin katıldığı toplantıda dini konuların yanı sıra rehberlik faaliyetleri, cami içi ve cami dışı din hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve önümüzdeki döneme ilişkin planlamalar değerlendirildi. Toplantının ana gündem maddelerinden biri de yaz boyunca çocukları camiler ve Kur'an-ı Kerim ile buluşturan yaz Kur'an kursları oldu. Kurs döneminin değerlendirilmesinin ardından sezonun coşkulu bir programla tamamlanması amacıyla düzenlenecek kapanış programının detayları ve uygulama şekli netleştirildi. Gerze İlçe Müftüsü Mustafa Aktaş, yaz dönemi boyunca özveriyle görev yapan din görevlilerine teşekkür ederek, çocukların milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sağlayan tüm hocaları tebrik etti. Aktaş, yaz boyunca camileri şenlendiren çocukların gayretlerinin düzenlenecek kapanış programıyla taçlandırılacağını ifade etti.

Kaynak: İHA

Eğitim, Son Dakika

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