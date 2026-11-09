YEĞİTEK'in Sivas'taki eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı'na 130 öğretmen katıldı - Son Dakika
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YEĞİTEK'in Sivas'taki eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı'na 130 öğretmen katıldı

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YEĞİTEK\'in Sivas\'taki eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı\'na 130 öğretmen katıldı
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YEĞİTEK'in Sivas Öğretmenevi'nde düzenlediği eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı, Türkiye'nin farklı illerinden 130 öğretmenin katılımıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, çalıştayın eğitimde yenilikçi uygulamalar ve iş birliğine katkı sunduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK) tarafından Sivas'ta düzenlenen eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı başladı.

Sivas Öğretmenevi'nde gerçekleştirilen çalıştaya, eTwinning Ulusal Destek Servisi üyeleri ile Türkiye'nin farklı illerinden 130 öğretmen katılım sağladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Fatih Erdoğan, çalıştayda görev alan öğretmenleri ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerle bir süre sohbet eden Erdoğan, eTwinning projelerinin eğitimde yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması, öğretmenler arasında iş birliğinin geliştirilmesi ve öğrencilerin öğrenme süreçlerinin zenginleştirilmesi açısından önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Erdoğan, çalıştayın verimli geçmesi temennisinde bulunarak emeği geçenlere teşekkür etti.

11 Kasım'da sona erecek çalıştay programı kapsamında erişilebilir eTwinning uygulamalarına yönelik eğitimler ve uygulamalı atölyeler gerçekleştirilecek.

Kaynak: İHA
Fatih ErdoğanTürkiyeGüncelEğitimSivasSon Dakika

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SON DAKİKA: YEĞİTEK'in Sivas'taki eTwinning Temel Eğitim Çalıştayı'na 130 öğretmen katıldı - Son Dakika
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