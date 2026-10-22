Yeni öğrenciler ETÜ Yaşam Merkezi'ndeki tanıtım festivalinde toplulukları tanıdı - Son Dakika
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Yeni öğrenciler ETÜ Yaşam Merkezi'ndeki tanıtım festivalinde toplulukları tanıdı

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Yeni öğrenciler ETÜ Yaşam Merkezi\'ndeki tanıtım festivalinde toplulukları tanıdı
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ETÜ'de yeni öğrencilere yönelik Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali, Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festivalde öğrenciler, ilgi duydukları toplulukları ve yıl boyunca planlanan faaliyetleri tanıma fırsatı buldu.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) üniversiteye yeni başlayan öğrencilerin kampüs yaşamını tanımaları ve ilgi alanlarına uygun öğrenci toplulukları hakkında bilgi edinmeleri amacıyla Öğrenci Topluluk ve Kulüpleri Tanıtım Festivali düzenlendi.

ETÜ Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen festivalde, üniversite bünyesinde farklı alanlarda faaliyet gösteren öğrenci toplulukları, yeni öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerin üniversitenin sosyal, kültürel, sportif ve mesleki gelişim imkanlarını yakından tanımalarına katkı sunan etkinlikte, toplulukların çalışmaları ve yıl boyunca gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetler tanıtıldı.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen festival kapsamında akademik danışmanlar ve topluluk başkanları, öğrencilere yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Öğrenciler, ilgi duydukları alanlardaki toplulukları tanıma ve faaliyetlere katılım imkanlarını öğrenme fırsatı buldu.

Festival alanında öğrencilerle bir araya gelerek stantları gezen ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrenci topluluklarının üniversite hayatını akademik eğitimin ötesine taşıyan önemli bir unsur olduğunu ifade etti. Çakmak, öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda topluluk faaliyetlerine katılmalarının sosyal becerilerini geliştirmelerine, yeni deneyimler kazanmalarına ve üniversite aidiyetlerini güçlendirmelerine katkı sağladığını belirterek öğrenci topluluklarının üniversite yaşamının zenginleşmesindeki ve öğrencilerin çok yönlü gelişimindeki rolüne dikkat çekti.

Kaynak: İHA
EtkinlikEğitimYaşamSon Dakika

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