Yenipazar Lisesi\'nde Üniversite Sınavına Hazırlık Semineri

Yenipazar Anadolu Lisesi'nde düzenlenen seminerde Eğitimci-Yazar Fatih Doğruyol, 11. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek üniversite sınavına hazırlık sürecinde başarıya ulaşmanın yollarını anlattı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda Doğruyol, etkili öğrenme yöntemleri, motivasyon, dikkat ve hafıza teknikleri üzerine önemli bilgiler paylaştı.

Seminerde beyin temelli öğrenme yaklaşımına değinen Doğruyol, öğrenmenin biyolojik temellerini anlatarak beynin öğrenme sürecindeki işleyişi, görsel verilerin öğrenmedeki rolü ve duyu organlarının bilgi kalıcılığı üzerindeki etkileri hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Fiziksel egzersiz yapmanın ve sürekli yeni şeyler öğrenmenin motivasyonu artırdığını belirten Doğruyol, üniversite sınavına hazırlanan gençlere başarıya giden yolda dikkat etmeleri gereken noktaları örneklerle aktardı.

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol ise, Yenipazar'da öğrencilerin akademik gelişimlerini destekleyecek çalışmalara önem verdiklerini belirterek, "İlçemizde ilk kez Eğitimci-Yazar Fatih Doğruyol'u ağırladık. Öğrencilerimize sunduğu değerli katkılar için kendisine teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin hedeflerine daha güçlü adımlarla ilerlemeleri için her türlü akademik ve sosyal desteği vermeye devam edeceğiz. Yenipazar'ın başarı hikayesini birlikte yazacağız" dedi.

Öğrencilerin sorularını yönelttiği soru-cevap bölümünün ardından Eğitimci-Yazar Fatih Doğruyol'a çiçek takdim edildi. Program, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - AYDIN