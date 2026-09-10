Yenipazar Merkez İlkokulu\'nda özel eğitim sınıfları ve yeni kütüphane için çalışma başlatıldı

Yenipazar Merkez İlkokulu'nda özel öğrenciler için özel eğitim sınıfları ile tüm öğrencilerin kitapla buluşabileceği yeni kütüphane alanının oluşturulması için çalışmalar sürüyor.

Yenipazar'da öğrencilerin daha nitelikli ve erişilebilir eğitim ortamlarına kavuşması amacıyla okul bünyesinde yeni alanların oluşturulması için çalışma başlatıldı. Merkez İlkokulu'nda yürütülen çalışmalar kapsamında, özel öğrencilerin ihtiyaçlarına uygun özel eğitim sınıflarının oluşturulması planlanırken, öğrencilerin kitapla daha fazla buluşmasını sağlayacak yeni bir kütüphane alanı için de hazırlıklar devam ediyor. Çalışmalarla özel öğrencilerin güvenli, erişilebilir ve ihtiyaçlarına uygun eğitim ortamlarına kavuşması, diğer öğrencilerin ise nitelikli bir kütüphane alanından yararlanması hedefleniyor. Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol da Merkez İlkokulu'nu ziyaret ederek özel eğitim sınıfları ve kütüphane alanındaki hazırlıkları yerinde inceledi. Okul yönetimi ve görevli personelden çalışmaların son durumu hakkında bilgi alan Akyol, yapılması gereken çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okulda öğrencilerin eğitim imkanlarını geliştirmeye yönelik düzenleme ve hazırlık çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.