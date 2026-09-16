Yerde bulduğu bayrağı öpüp başına koyan minik Nehir’e Vali Koç’tan anlamlı ödül

Giresun'un Piraziz ilçesinde sokakta bisikletiyle gezerken yere düşmüş Türk bayrağını fark edip öperek yüksek bir yere koyan 2. sınıf öğrencisi Nehir Cörüt'ün bu örnek davranışı ödüllendirildi. Giresun Valisi Mustafa Koç, minik Nehir'i ve ailesini makamında ağırlayarak tebrik etti.

Sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni toplayan güvenlik kamerası görüntülerinde; Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Nehir Cörüt'ün, sokakta bisikletiyle ilerlerken yere düşen Türk bayrağını görünce hemen durduğu, bayrağı hürmetle yerden kaldırıp öptükten sonra yüksek bir yere yerleştirdiği görüldü.

Minik Nehir'in bu duygulandıran ve milli değerlere bağlılığı simgeleyen davranışı üzerine Giresun Valisi Mustafa Koç harekete geçti. Vali Koç, minik Nehir'i, ailesi ve kardeşleriyle birlikte Valilik makamında misafir etti.

"Bayrak her zaman yükseklerde olacak"

Nehir Cörüt ile yakından ilgilenen Vali Mustafa Koç, minik öğrenciye Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler takdim etti. Duygusal anların yaşandığı kabulde konuşan Vali Koç, "Bayrak her zaman yükseklerde olacak değil mi? Hiçbir zaman inmeyecek, daha da yükseğe çıkaracaksınız inşallah. Bayrağımızın nerede olması gerektiğini bilmiş olman hakikaten çok önemli ve gurur verici bir husus. Gösterdiğin bu hassasiyetten dolayı seni, seni yetiştiren kıymetli aileni ve öğretmenlerini gönülden tebrik ediyorum" dedi.