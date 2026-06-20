YKS Heyecanı Erzurum\'da Başladı

Erzurum'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) heyecanı başladı; adaylar salonlarda, veliler ise dışarıda ter döktü.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için Erzurum'da binlerce aday sınav merkezlerine akın etti. Sınav maratonunun en yoğun yaşandığı merkezlerden Erzurum Anadolu Lisesi ile Hamidiye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de sabahın erken saatlerinden itibaren büyük bir hareketlilik görüldü.

Adaylar, saat 09.00'dan itibaren aileleriyle birlikte okul önlerinde toplanmaya başladı. Güvenlik aramalarının ardından sınav giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilen öğrenciler salonlara alındı. ÖSYM kılavuzuna göre saatler 10.00'u gösterdiğinde okul kapıları kapatılarak içeriye yeni aday alınmadı. Büyük maraton saat 10.15'te sınavın başlamasıyla resmen başladı.

Öğrenciler içeride geleceklerini şekillendirmek için 165 dakika boyunca ter dökerken, dışarıda ise bambaşka bir heyecan yaşandı. Hava sıcaklığının da etkisiyle okul bahçelerinde ve çevre alanlarda bekleyen veliler, çocuklarının başarısı için Kur'an-ı Kerim okuyup dualar etti. - ERZURUM