YKS'nin İlk Aşaması TYT Tamamlandı - Son Dakika
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YKS'nin İlk Aşaması TYT Tamamlandı

20.06.2026 16:19
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YKS'nin ilk aşaması olan TYT yapıldı, AYT ve YDT yarın gerçekleştirilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk ayağı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün yapıldı. YKS'nin ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) ise yarın yapılacak.

YKS maratonunun ilk ayağı olan TYT sona erdi. Lisans programlarını hedefleyen adayların kendi alanlarındaki başarı sıralamasını belirleyecek olan AYT ise yarın sabah gerçekleştirilecek. Sınav tıpkı TYT'de olduğu gibi saat 10.15'te başlayacak ve binalara son giriş saati 10.00 olarak uygulanacak. Adaylar, sınavda Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Sosyal Bilimler-2, Matematik ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan toplam 160 soruyla karşı karşıya gelecek. Öğrencilerin kendi puan türlerine göre istedikleri testleri yanıtlayabileceği oturumda adaylara 180 dakika süre tanınacak ve sınav 13.15'te sona erecek.

YDT'de ise 80 soru yer alacak

YKS'nin üçüncü ve son oturumu olan YDT'ye ise dil puanıyla alım yapan bölümleri tercih edecek adaylar girecek. Diğer oturumlardan farklı olarak YDT, saat 15.45'te başlayacak. Sınava son giriş saati ise 15.30 olarak belirlendi. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde olmak üzere adayların başvurdukları yabancı dilden toplam 80 sorunun yer alacağı bu oturumda, öğrencilere 120 dakika süre verilecek. YKS maratonunun kapanışını yapacak olan YDT ise saat 17.45'te sona erecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Eğitim YKS'nin İlk Aşaması TYT Tamamlandı - Son Dakika

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