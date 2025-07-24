YKS Tercih Sürecine DABİS Desteği

TÜRKİYE İş Kurumu'nun (İŞKUR) kariyer danışmanlığı hizmeti sunan Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih sürecinde öğrencilere rehberlik edecek.

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Nazan Öksüz, DABİS'te mesleklerin istihdam oranlarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldığını belirterek, "Danışman Bilgi Sistemi, mezunların iş gücü piyasası performanslarını değerlendiren göstergelerden oluşan, objektif veriye dayalı bir kariyer bilgilendirme sistemidir. Bu sistemde ortaöğretimden yükseköğretim sonrasına kadarki süreçte kapsamlı bir kariyer danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Tercih aşamasında olan gençlerimize rehberlik edecek iş ve meslek danışmanlarımız ve Milli Eğitim'in DABİS'e kayıtlı rehber öğretmenleri tarafından bu sistem kullanılmakta ve tercih aşamasında olan gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır" dedi.

'DANIŞMANLIK HİZMETİ ALABİLİRLER'

Şu anda YKS tercih dönemi olduğunu hatırlatan Öksüz, "Sınav yapıldı ve gençlerimiz tercihlerini yapacaklar. ve bu süreçte bölümünü seçemeyen, bölüm noktasında kararsız kalan öğrencilerimiz iş ve meslek danışmanları ve rehber öğretmenler aracılığıyla bölümlerin mezuniyet sonrasındaki iş gücü piyasası göstergeleri, girişimcilik ekosistemi göstergeleri konusunda bilgi alabilir. Örneğin herhangi bir bölümden mezun olanların istihdam oranı nedir, iş bulma süresi, iki iş arasındaki bekleme süresi nedir, kamuda istihdam oranı nedir, akademide istihdam oranı nedir, hangi sektörlerde bu alan mezunları çalışıyor ve girişimcilik oranı gibi farklı göstergeler üzerinden bölüm hakkında mezuniyet sonrasında kendilerini neler bekliyor; bilgi sahibi olabilirler. 'Dabis.iskur.gov.tr' adresine girdiklerinde öğrenci kaydı oluşturabiliyorlar. Öğrenci kaydı oluşturan gençlerimize bir kod geliyor ve bu kodla İŞKUR il müdürlükleri hizmet merkezlerine giderek iş ve meslek danışmanlarımızdan danışmanlık hizmeti alabilirler" diye konuştu.

SANAL MESLEK TANITIM FUARI AÇILDI

Ayrıca 23, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde de gençlere yönelik Sanal Meslek Tanıtım Fuarı gerçekleştirdiklerini söyleyen Öksüz, "Tercih dönemi olması hasebiyle gençlerimize danışmanlarımız aracılığıyla bu fuarda online danışmanlık hizmeti, tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Fuarda oluşturulan 4 tane fuaye alanı var. Sayısal, sözel, eşit ağırlık, TYT ve dil puanlarından tercih yapacak gençlerimizin doğrudan bu alanlardaki mesleklerde bölüm hocalarından ve meslek erbaplarından bilgi alabilecekleri seminerler de gerçekleştiriliyor. 3 gün sürecek fuar boyunca 72 meslekte hem meslek erbapları hem de bölümlerdeki akademisyenler gençlerimizle seminerlerde buluşuyor. Seminerlerimiz, akademisyenlerin ve meslek erbaplarının sunumlarının yanı sıra gençlerimizin soru sorabileceği online etkileşimli bir şekilde gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,