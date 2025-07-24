YKS Tercih Sürecine DABİS Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Eğitim

YKS Tercih Sürecine DABİS Desteği

24.07.2025 14:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İŞKUR'un DABİS sistemi, YKS tercihlerinde öğrencilere kariyer danışmanlığı sunacak.

TÜRKİYE İş Kurumu'nun (İŞKUR) kariyer danışmanlığı hizmeti sunan Danışman Bilgi Sistemi (DABİS), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih sürecinde öğrencilere rehberlik edecek.

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlığı Dairesi Başkanı Nazan Öksüz, DABİS'te mesleklerin istihdam oranlarına ilişkin bilgilendirmeler yapıldığını belirterek, "Danışman Bilgi Sistemi, mezunların iş gücü piyasası performanslarını değerlendiren göstergelerden oluşan, objektif veriye dayalı bir kariyer bilgilendirme sistemidir. Bu sistemde ortaöğretimden yükseköğretim sonrasına kadarki süreçte kapsamlı bir kariyer danışmanlığı hizmeti verilmektedir. Tercih aşamasında olan gençlerimize rehberlik edecek iş ve meslek danışmanlarımız ve Milli Eğitim'in DABİS'e kayıtlı rehber öğretmenleri tarafından bu sistem kullanılmakta ve tercih aşamasında olan gençlere rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunulmaktadır" dedi.

'DANIŞMANLIK HİZMETİ ALABİLİRLER'

Şu anda YKS tercih dönemi olduğunu hatırlatan Öksüz, "Sınav yapıldı ve gençlerimiz tercihlerini yapacaklar. ve bu süreçte bölümünü seçemeyen, bölüm noktasında kararsız kalan öğrencilerimiz iş ve meslek danışmanları ve rehber öğretmenler aracılığıyla bölümlerin mezuniyet sonrasındaki iş gücü piyasası göstergeleri, girişimcilik ekosistemi göstergeleri konusunda bilgi alabilir. Örneğin herhangi bir bölümden mezun olanların istihdam oranı nedir, iş bulma süresi, iki iş arasındaki bekleme süresi nedir, kamuda istihdam oranı nedir, akademide istihdam oranı nedir, hangi sektörlerde bu alan mezunları çalışıyor ve girişimcilik oranı gibi farklı göstergeler üzerinden bölüm hakkında mezuniyet sonrasında kendilerini neler bekliyor; bilgi sahibi olabilirler. 'Dabis.iskur.gov.tr' adresine girdiklerinde öğrenci kaydı oluşturabiliyorlar. Öğrenci kaydı oluşturan gençlerimize bir kod geliyor ve bu kodla İŞKUR il müdürlükleri hizmet merkezlerine giderek iş ve meslek danışmanlarımızdan danışmanlık hizmeti alabilirler" diye konuştu.

SANAL MESLEK TANITIM FUARI AÇILDI

Ayrıca 23, 24 ve 25 Temmuz tarihlerinde de gençlere yönelik Sanal Meslek Tanıtım Fuarı gerçekleştirdiklerini söyleyen Öksüz, "Tercih dönemi olması hasebiyle gençlerimize danışmanlarımız aracılığıyla bu fuarda online danışmanlık hizmeti, tercih danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Fuarda oluşturulan 4 tane fuaye alanı var. Sayısal, sözel, eşit ağırlık, TYT ve dil puanlarından tercih yapacak gençlerimizin doğrudan bu alanlardaki mesleklerde bölüm hocalarından ve meslek erbaplarından bilgi alabilecekleri seminerler de gerçekleştiriliyor. 3 gün sürecek fuar boyunca 72 meslekte hem meslek erbapları hem de bölümlerdeki akademisyenler gençlerimizle seminerlerde buluşuyor. Seminerlerimiz, akademisyenlerin ve meslek erbaplarının sunumlarının yanı sıra gençlerimizin soru sorabileceği online etkileşimli bir şekilde gerçekleştiriliyor" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Batuhan DURNAOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA

Türkiye, Rehber, Eğitim, Güncel, İŞKUR, İŞKUR, YKS, YKS, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YKS Tercih Sürecine DABİS Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor Bu bölümden mezun olanlar hemen iş buluyor, maaşları dudak uçuklatıyor
Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü Zabıtalar, seyyar satıcıyı tekme tokat dövdü
Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu Bir aylık bebek beşiğinde ölü bulundu
Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu Eski Galatasaraylılar yıllar sonra aynı takımda buluştu
Özel’in “Erdoğan bize teşekkür etmeliydi“ çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik’ten yanıt Özel'in "Erdoğan bize teşekkür etmeliydi" çıkışına AK Parti Sözcüsü Çelik'ten yanıt
Sırbistan’da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak Sırbistan'da Müslüman nüfusa sahip şehrin kulübü Novi Pazar, ilk Avrupa maçına çıkacak
Kavurucu sıcaklarda sinsi tehlike Termal şok nedir Kavurucu sıcaklarda sinsi tehlike! Termal şok nedir?
Altay taraftarı, ’’İstifada bir hizmettir’’ diyerek tesislere siyah çelenk bıraktı Altay taraftarı, ''İstifada bir hizmettir'' diyerek tesislere siyah çelenk bıraktı

14:17
Erdoğan ’’Hayra alamet değil’’ demişti İşte 2100 yılında Türkiye’yi bekleyen kötü senaryo
Erdoğan ''Hayra alamet değil'' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
14:02
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
13:44
Şehit düşen orman işçisinin “Maaş“ mesajı kahretti
Şehit düşen orman işçisinin "Maaş" mesajı kahretti
11:33
Sıcaktan kaçış 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
Sıcaktan kaçış! 20 bin kişinin yaşadığı ilçede nüfus 450 bine çıktı
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
20:09
Bilecik’te alevler hızla ilerliyor 7 köy tahliye edildi
Bilecik'te alevler hızla ilerliyor! 7 köy tahliye edildi
19:54
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
Deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu
19:47
Çeşme’de her gece sular kesilecek
Çeşme'de her gece sular kesilecek
19:37
İstanbullular dikkat Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak
İstanbullular dikkat! Cuma ve cumartesi sıcaklıklar zirve yapacak
19:11
Galatasaray, Ederson ile anlaştı Sırada Manchester City var
Galatasaray, Ederson ile anlaştı! Sırada Manchester City var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 14:53:09. #7.12#
SON DAKİKA: YKS Tercih Sürecine DABİS Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.