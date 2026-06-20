YKS\'ye Kimlik Koşusu

Manisa'nın Soma ilçesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bir öğrenci, kaybettiği kimliğini son anda bulunca adeta maratoncuları aratmayan bir koşuyla okula girdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde Rıfat Dağdelen Anadolu Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek bir öğrenci, sınav öncesinde kimliğini kaybettiğini fark etti. Durumu çevredeki velilere bildiren öğrenci için adeta zamanla yarış başladı. Sınav merkezinde bulunan veliler, öğrencinin kimliğini bulabilmek için seferber oldu. Yapılan aramalar sonucunda kayıp kimlik sınava yalnızca bir dakika kala, saat 09.59'da bulundu. Kimliğine kavuşan öğrenci, maratoncuları aratmayan bir koşuyla sınava yetişmeye çalıştı. Çevredekilerin alkışlarıyla koşusuna devam eden öğrenc,i son anda sınav salonuna giriş yaparak YKS'ye katılabildi. Yaşanan olay sınav merkezinde büyük heyecana neden olurken, velilerin dayanışması takdir topladı. - MANİSA