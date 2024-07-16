YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara önerilerde bulundu - Son Dakika
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Eğitim

YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara önerilerde bulundu

YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara önerilerde bulundu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları açıklandıktan sonra tercih yapacak adaylara, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeleri önerisinde bulundu. Özvar, tercih sürecinde ilgi alanlarına ve yeteneklerine uygun programları seçmelerini, gelecek hedeflerini göz önünde bulundurmalarını ve yapay zeka gibi yeni programları da dikkatle incelemelerini tavsiye etti. Ayrıca, tercih sürecinde YÖK tarafından yapılacak açıklama ve duyuruları takip etmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

16.07.2024 11:49
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YÜKSEKÖĞRETİM Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeleri önerisinde bulundu.

YÖK Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milyonlarca adayımızın ve ailelerinin heyecanla beklediği 2024-YKS sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilir. Sonuçların herkes için hayırlı olmasını dilerim" dedi. Özvar, tercih dönemiyle birlikte yeni bir heyecan başladığına dikkat çekerek, "Sevgili adaylar, tercihlerinizi yaparken ilgi alanlarınıza ve yeteneklerinize en uygun programlara yönelmenizi tavsiye ederim. Gelecek hedeflerinizi de mutlaka göz önünde bulundurun. Tercih etmeyi düşündüğünüz şehirler, üniversiteler ve programlar hakkında mümkün olduğunca fazla bilgi edinin. Tercih sürecinde, yapay zeka başta olmak üzere bu yıl ilk defa öğrenci alacak lisans ve ön lisans programlarını dikkatle incelemeniz sizler için faydalı olacaktır. Sağlıklı bir tercih dönemi geçirmeniz adına ilerleyen günlerde YÖK tarafından yapılacak bütün açıklama ve duyuruları dikkatle takip etmeniz çok önemlidir. Sınavda istediği neticeyi alamayan adaylarımız da morallerini bozmadan ileriye bakmaya devam etmelidir. Sınav her şey demek değildir, lütfen bunu unutmayın. Önünüzde parlak bir geleceğin ve başaracağınız çok şeyin olduğuna inanıyorum. Başarı için yılmadan çalışmaya devam edin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Eğitim YÖK Başkanı Erol Özvar, YKS sonuçlarına göre tercih yapacak adaylara önerilerde bulundu - Son Dakika

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