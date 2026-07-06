YÖK'ten Balıkesir Üniversitesi'ne 3 Yeni Program Onayı - Son Dakika
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YÖK'ten Balıkesir Üniversitesi'ne 3 Yeni Program Onayı

YÖK\'ten Balıkesir Üniversitesi\'ne 3 Yeni Program Onayı
06.07.2026 17:21
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Balıkesir Üniversitesi, YÖK'ten Kamu Hukuku ve Veterinerlik alanlarında 3 yeni lisansüstü program onayı aldı.

YÖK'ten Balıkesir Üniversitesine 3 yeni lisansüstü programı için onay geldi. Balıkesir Üniversitesinin lisansüstü eğitim kapasitesini güçlendirecek yeni programlar, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından uygun görüldü. Yükseköğretim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, Balıkesir Üniversitesi bünyesinde Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı, Veterinerlik Zootekni Tezli Yüksek Lisans Programı ve Veterinerlik Zootekni Doktora Programı açılması uygun bulundu.

Açılması uygun görülen yeni lisansüstü programlarla birlikte Balıkesir Üniversitesi, hukuk ve veterinerlik alanlarında lisansüstü eğitim imkanlarını genişletmiş olacak.

Rektör Prof. Dr. Yücel Oğurlu, YÖK tarafından uygun görülen yeni lisansüstü programların üniversitenin akademik gelişim hedefleri açısından önemli bir kazanım olduğunu belirterek, "Üniversitemizin nitelikli lisansüstü eğitim kapasitesini sürekli geliştirmeyi hedefliyoruz. Yükseköğretim Kurulumuz tarafından uygun görülen Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Programı ile Veterinerlik Zootekni Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları, hem bilimsel üretimimize hem de ülkemizin ihtiyaç duyduğu uzman insan kaynağının yetiştirilmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Yeni lisansüstü programlarımızın üniversitemize, öğrencilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yeni programların, bilimsel araştırma faaliyetlerine katkı sağlamasının yanı sıra, ilgili alanlarda uzmanlaşmak isteyen öğrencilere önemli akademik imkanlar sunması bekleniyor. Programların, gerekli akademik ve idari hazırlıkların tamamlanmasının ardından öğrenci kabul sürecine ilişkin duyurular Balıkesir Üniversitesi tarafından ilan edilecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Eğitim YÖK'ten Balıkesir Üniversitesi'ne 3 Yeni Program Onayı - Son Dakika

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