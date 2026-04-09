Yüksekova'dan Bölge Birincisi
Yüksekova'dan Bölge Birincisi

Yüksekova\'dan Bölge Birincisi
09.04.2026 08:57
Üveys Miraç Tatlı, Ezan Okuma Yarışması'nda bölge birincisi oldu, Türkiye finallerine katılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 'Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın bölge birincisi, Hakkari Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Üveys Miraç Tatlı oldu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada, adaylar jüri önünde performanslarını sergiledi. Ses, makam ve uygulama kriterleri üzerinden yapılan değerlendirmeler sonucunda, Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Üveys Miraç Tatlı, rakiplerini geride bırakarak bölge birinciliğine ulaştı.

Elde edilen başarının ardından açıklamalarda bulunan Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Can, öğrencinin başarısından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Can, Tatlı'nın disiplinli bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, "Öğrencimizin sergilediği azim ve disiplinli çalışma meyvesini verdi. Bu başarıda emeği geçen öğretmenlerimize ve her zaman destek olan ailesine teşekkür ediyoruz. İnanıyoruz ki öğrencimiz, Konya'da yapılacak olan Türkiye finallerinde de hem ilimizi hem de bölgemizi en iyi şekilde temsil edecektir" ifadelerini kullandı.

Bölge birincisi Üveys Miraç Tatlı, 5 Mayıs tarihinde Konya'da düzenlenecek olan Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması Türkiye Finalleri'nde Hakkari ve Doğu Anadolu Bölgesini temsil edecek. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Yüksekova, Türkiye, Kültür, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Eğitim Yüksekova'dan Bölge Birincisi - Son Dakika

SON DAKİKA: Yüksekova'dan Bölge Birincisi - Son Dakika
Advertisement
