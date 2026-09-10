Yunusemre\'de okul çevresi denetiminde 6 işletmeye ceza kesildi

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin güvenli ve sağlıklı bir ortamda eğitim hayatına başlaması amacıyla okul çevrelerindeki gıda işletmelerine yönelik denetimlerini artırdı.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, 2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde ilçe genelindeki okul çevrelerinde denetim gerçekleştirdi. Ekipler, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde faaliyet gösteren işletmeleri, seyyar satış faaliyetlerini ve öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurları kontrol etti. Gerçekleştirilen çalışmalarda 28 iş yeri denetlendi. Kontrollerde hijyen şartları başta olmak üzere işletmelerin gerekli şartlara uygunluğu incelendi. Yapılan denetimler sonucunda, tespit edilen hijyen eksiklikleri nedeniyle 6 işletmeye ilgili mevzuat ve talimatname hükümleri doğrultusunda cezai işlem uygulandı. Denetimlere ekiplerle birlikte katılan Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürü Türker Aybey, okul çevrelerinde gerçekleştirilen kontrollerin eğitim öğretim dönemi boyunca sürdürüleceğini belirtti. Müdür Aybey, "Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde çocuklarımızın güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim hayatına başlamaları için aynı zamanda bir eğitimci olan Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban'ı temsilen Yunusemre Zabıta Müdürlüğü olarak okul çevrelerindeki denetimleri artırıyoruz. Bugün ekiplerimiz ile birlikte okul çevresindeki işletmeleri, seyyar satış faaliyetlerini ve öğrencilerimizin sağlığını ve güvenliğini tehdit edebilecek unsurları titizlikle kontrol ediyoruz. Yapacağımız kontrollerde birinci önceliğimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız temiz, sağlıklı ortamlarda üretilen gıdaları tüketmeleri. Bu anlayışla denetimlerimizi eğitim dönemi boyunca da düzenli olarak sürdüreceğiz" dedi.

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini korumaya yönelik okul çevresi kontrollerini eğitim öğretim dönemi boyunca da sürdüreceği bildirildi.