Yürek Veren İlkokulu'ndan Futbolda Başarı - Son Dakika
20.04.2026 09:59
Patnos'ta üçüncülük kazanan Yürek Veren İlkokulu öğrencileri, okulda coşkuyla karşılandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvasında üçüncülük elde eden Yürek Veren İlkokulu öğrencileri, okullarına dönüşlerinde unutulmaz bir karşılama ile onurlandırıldı.

Turnuva boyunca sergiledikleri azim, takım ruhu ve mücadeleci oyunlarıyla dikkat çeken minik sporcular, elde ettikleri başarıyla hem öğretmenlerinin hem de ailelerinin gururu oldu. Zorlu maçların ardından üçüncülük kupasını kazanan öğrenciler, okul bahçesine geldiklerinde arkadaşlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Okul girişinde toplanan öğrenciler, ellerinde alkışlarla ve sevinç tezahüratlarıyla arkadaşlarını karşıladı. Renkli görüntülere sahne olan karşılama sırasında duygusal anlar yaşanırken, sporun birleştirici gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

Okul yönetimi ve öğretmenler de bu anlamlı başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı. Yapılan açıklamalarda, öğrencilerin sadece akademik değil, sportif alanlarda da desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

Yürek Veren İlkokulu öğrencilerinin elde ettiği bu başarı, okulda büyük bir motivasyon kaynağı olurken, diğer öğrencilere de ilham verdi. Minik sporcuların mutluluğu yüzlerinden okunurken, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarının sinyallerini verdiler. - AĞRI

Kaynak: İHA

Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi Boşanma aşamasında olduğu eşini dört yerinden bıçaklayıp eve kilitledi
Telekom devi satılıyor Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak Telekom devi satılıyor! Milyonlarca abone 3 operatöre paylaştırılacak
Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye’den 80 bin başvuru Dünyanın tanımadığı ülkeye Türkiye'den 80 bin başvuru
Trump cephesinde panik anları Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi Trump cephesinde panik anları! Gece yarısı gelen haber dengeleri değiştirdi
Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı BDDK’dan açıklama var Kredi kartlarına limit düzenlemesi askıya mı alındı? BDDK'dan açıklama var
Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı Evlerinde mahsur kalan vatandaşları AFAD kurtardı

10:17
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı kabul etti
İran, ABD ile müzakerelerin ikinci turuna katılmayı kabul etti
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:05
2026’nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
2026'nın ilk çeyreğinde ihracatta büyük gerileme
08:42
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü’yle ilgili skandal iddia Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
Görevden alınan İl Milli Eğitim Müdürü'yle ilgili skandal iddia! Öğretmene attığı mesajlar ortaya çıktı
08:26
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
CENTCOM, İran gemisini ele geçirme operasyonunun görüntülerini paylaştı
08:18
İran’dan ABD’ye misilleme Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
İran'dan ABD'ye misilleme! Savaş gemilerine İHA saldırısı düzenlendi
