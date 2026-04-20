Yürek Veren İlkokulu\'ndan Futbolda Başarı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen ilkokullar arası futbol turnuvasında üçüncülük elde eden Yürek Veren İlkokulu öğrencileri, okullarına dönüşlerinde unutulmaz bir karşılama ile onurlandırıldı.

Turnuva boyunca sergiledikleri azim, takım ruhu ve mücadeleci oyunlarıyla dikkat çeken minik sporcular, elde ettikleri başarıyla hem öğretmenlerinin hem de ailelerinin gururu oldu. Zorlu maçların ardından üçüncülük kupasını kazanan öğrenciler, okul bahçesine geldiklerinde arkadaşlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı. Okul girişinde toplanan öğrenciler, ellerinde alkışlarla ve sevinç tezahüratlarıyla arkadaşlarını karşıladı. Renkli görüntülere sahne olan karşılama sırasında duygusal anlar yaşanırken, sporun birleştirici gücü bir kez daha gözler önüne serildi.

Okul yönetimi ve öğretmenler de bu anlamlı başarıdan dolayı öğrencileri tebrik ederek, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimine büyük katkı sağladığını vurguladı. Yapılan açıklamalarda, öğrencilerin sadece akademik değil, sportif alanlarda da desteklenmesinin önemine dikkat çekildi.

Yürek Veren İlkokulu öğrencilerinin elde ettiği bu başarı, okulda büyük bir motivasyon kaynağı olurken, diğer öğrencilere de ilham verdi. Minik sporcuların mutluluğu yüzlerinden okunurken, gelecekte daha büyük başarılara imza atacaklarının sinyallerini verdiler. - AĞRI