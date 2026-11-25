Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin ile Fener Anadolu Lisesi öğretmeni Nice Kalafat ve Zonguldak Özel Eğitim Anaokulu öğretmeni Yusuf Çakal'ı makamında kabul etti.

Gerçekleştirilen ziyarette öğretmenlerle bir süre sohbet eden Vali Hacıbektaşoğlu, bilgi ve birikimleriyle genç nesillerin yetişmesinde önemli bir görev üstlenen öğretmenlerin toplum açısından büyük bir değere sahip olduğunu ifade etti.

Hacıbektaşoğlu, emek ve özverili çalışmalarından dolayı öğretmenlere teşekkür ederek 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.