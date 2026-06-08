Zübeyde Hanım Özel Eğitim Anaokulu Açıldı

Eskişehir'de, Milli Eğitim Bakanlığının Temel Eğitim Yatırım Programı kapsamında Yık-Yap Projesi ile yeniden inşa edilen Zübeyde Hanım Özel Eğitim Anaokulu'nun yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tören, Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin konuşması ile devam eden programda, minik öğrenciler müzik eşliğinde gösterilerini gerçekleştirdi. Ardından Vali Yılmaz ve beraberindeki ekip hizmete açılan okul binasını inceledi.

"Devlet diyor ki: Eğitim hakkı için gerekirse evine geleceğim"

Törende konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, asıl engelin insanların zihnindeki ön yargılar olduğunu vurguladı. Türkiye genelindeki özel eğitim çalışmalarına değinen Doç. Dr. Otrar, "Bir engel varsa insana ait, birbirlerini anlamak istemeyen insanların zihinlerindeki ön yargılardır. Türkiye'de özel yeteneklileri de dahil ederek konuşacak olursak, devlet okullarında eğitim alan 650 bin civarında özel eğitime ihtiyaç duyan çocuğumuz var. Devlet diyor ki: 'Eğer bir eğitim almaya ihtiyacın varsa ben sana bunu sunacağım. İstersen mekanlarda sunabilirim. Durumun neyi gerektiriyorsa, sana o konuda eğitimli profesyonel insanlarla, özel araç gereç ve materyallerle bu eğitimi vereyim.' Ama şunu da ekliyor: 'Eğer hastaysan, gelemiyorsan merak etme ben hastaneye geleceğim' diyor ve hastane sınıfları açıyor. 'Hastaneye bile gelecek durumda değilim, evde yatıyorum' diyorsa, 'Üzülme, eğitim hakkı için ben gerekirse evine geleceğim' diyor. Şu an Türkiye'de evde eğitim alan 12 bin, hastanede eğitim alan yaklaşık 600, özel eğitim okullarında ise doğrudan eğitim alan yaklaşık 68-69 bin civarında çocuğumuz var. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünün altındaki hikmetle onlara ulaşmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bu çatı altında 40 kıymetli evladımız eğitim görüyor"

Yeni eğitim yuvasının donanımı ve kapasitesi hakkında bilgiler veren Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz ise projenin tamamen kamu kaynaklarıyla hayata geçirildiğini belirtti. Vali Yılmaz, "Bugün burada devletimizin şefkatini, her çocuğumuzun eşit fırsat ve eşit ilgiye layık olduğuna dair sarsılmaz inancımızı temsil eden sıcak bir yuvanın açılışını yapıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımızın temel eğitim yatırım programı ve Yık-Yap programı kapsamında tamamen kamu kaynaklarımızla yeniden inşa edilen, son teknoloji ile donatılmış eğitim yuvamız 2025-2026 eğitim-öğretim yılı itibarıyla evlatlarımıza kapılarını açmıştır. 8 dersliği, çok amaçlı salonu, oyun odası ve tam donanımlı birimleriyle bu güzide yapı, özel ihtiyaçlı yavrularımızın ihtiyaçlarına en ince ayrıntısına kadar cevap verecek şekilde titizlikle tasarlanmıştır. Şu an itibarıyla bu çatı altında 8 şubede 40 kıymetli evladımız eğitim görmekte; 1 müdürümüz, 1 müdür yardımcımız ve 17 özverili öğretmenimiz çocuklarımızın hayatına paha biçilmez dokunuşlar yapmaktadır" şeklinde konuştu.

Programa, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Vali Yardımcısı Yakup Güney, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Ayşen Gürcan, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katılım sağladı. - ESKİŞEHİR