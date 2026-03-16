1+1 Daireler Yatırımcıların Gözdesi

16.03.2026 11:23
Kira getirisi ve likidite avantajı, 1+1 dairelerin tercih edilmesine neden oluyor.

Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Genel Başkanı Hakan Akçam, yatırım amaçlı alımlarda kira getirisi, satış kolaylığı ve likidite avantajı nedeniyle özellikle 1+1 dairelerin daha fazla tercih edildiğini belirterek, "Büyükşehirlerde 1+1 konutların toplam satışlar içindeki payı ortalama yüzde 25 civarında bulunuyor." dedi.

Akçam, AA muhabirine, konut piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uluslararası gündemde yaşanan savaş ve bölgesel gerilimler ekonomik tartışmaları bir süre geri plana itmiş olsa da konut piyasasında hareketliliğin devam ettiğini bildiren Akçam, konut piyasasının Türkiye'de her zaman yatırımcıların yakından takip ettiği alanlardan biri olduğunu söyledi.

"Yatırımcıların odağı konut alımı"

Akçam, yatırım piyasasındaki gelişmelere dikkat çekerek, "Sahaya baktığımızda, yatırımcıların konut piyasasını yakından takip ettiğini ve fırsatları değerlendirmeye çalıştığını görüyoruz. Birçok yatırım uzmanının geribildirimleri, ekonomik göstergeler ve üretim maliyetleri dikkate alındığında, 2026 yılının ilk yarısında yatırımcıların odağında konut alımının olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Gelecek dönemde küresel gelişmelerde yaşanabilecek normalleşmeyle birlikte, konut piyasasının yeniden ekonomik gündemin önemli başlıklarından biri olacağına işaret eden Akçam, sektörün daha yoğun şekilde gündeme geleceğini vurguladı.

Konut alacak vatandaşlara uyarı

Akçam, arsa maliyetlerinin, inşaat girdilerinin ve finansman koşullarının, konut fiyatlarını orta ve uzun vadede yukarı taşıyabilecek unsurlar arasında yer aldığının altını çizerek, "Yatırım amaçlı alımlarda kira getirisi, satış kolaylığı ve likidite avantajı nedeniyle özellikle 1+1 dairelerin daha fazla tercih edildiğini görüyoruz. Büyükşehirlerde 1+1 konutların toplam satışlar içindeki payı, ortalama yüzde 25 civarında. Buna karşın, oturum amaçlı konut alımlarında ise aile yapısına uygun daha büyük konutlar tercih edilmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konut almayı planlayan vatandaşlara da uyarılarda bulunan Akçam, konut yatırımlarında doğru analizin önemli olduğunu, topraktan konut alımlarında ise projenin güvenilirliğinin, müteahhit geçmişinin ve hukuki süreçlerin mutlaka detaylı şekilde incelenmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA

