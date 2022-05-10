1 Ocak-30 Nisan arasında Avrupa'ya 407,2 milyon dolar ihracat - Son Dakika

Batı Akdeniz ihracatı her geçen ay rekorlar kırarak gelişimini sürdürürken, geride kalan 4 aylık süreçte en fazla ihracat Avrupa kıtasında yer alan ülkelere yapıldı.

1 0cak ila 30 Nisan tarihleri arasında Avrupa ülkelerine gerçekleşen ihracat 407,2 milyon dolara ulaşırken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ihracatta yüzde 32,29 oranında artış yaşandı. Bu ihracatın yarıya yakınını yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, ikinci sırada yer alan maden sektörü, ihracatını neredeyse 2 katı artırdı.

"Antalya, Burdur ve Isparta'dan Avrupa Birliği ülkelerine 336,8 milyon dolar ihracat"

Konu ile ilgili konuşan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, "Antalya, Burdur ve Isparta illerinden geride kalan 4 aylık süreçte Avrupa Birliği ülkelerine 336,8 milyon dolar, AB üyesi olmayan diğer ülkelere de 70,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Toplam 407,2 milyon dolar ihracatın 188,1 milyon dolarını yaş meyve sebze sektörü, 52,6 milyon dolarını maden sektörü, 35,7 milyon dolarını demir ve demir dışı metaller sektörü, 35,3 milyon dolarını ağaç orman ürünleri sektörü, 23,4 milyon dolarını da kimya sektörü gerçekleştirdi. Avrupa'ya ihracatın kiraz-vişne, kayısı, şeftali, üzüm ve nar sezonunun gelmesi ile birlikte ivme kazanması bekleniyor. Yaylalarda sera üretiminin başlamasıyla birlikte yaş sebze üretiminin de aralıksız devam edecek olması ihracatı artıracak bir diğer faktör olarak görülüyor. Batı Akdeniz'den en fazla ihracat gerçekleştirilen coğrafyaların arasında ikinci sırayı Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri aldı. Kuzey Amerika ülkeleri ile Ortadoğu ülkelerine gerçekleşen ihracat ise ciddi ivme kazandı" dedi.

"Ortadoğu ülkelerine ihracat"

Bölgeden Ortadoğu ülkelerine gerçekleşen ihracata değinen Çavuşoğlu, "Orta doğu ülkelerine ihracat geçen yılın 4 aylık dönemine kıyasla yüzde 41,10 artarak, 85,7 milyon dolara ulaştı. Ortadoğu ülkelerine ihracatın ilerleyen dönemde de aynı doğrultuda artışla devam etmesi bekleniyor. Kuzey Amerika ülkelerine olan ihracatta yüzde 39,30 oranında artışla 61,5 milyon dolara ulaştı. Bu ihracatın 42 milyon doları Amerika Birleşik Devletlerine yapıldı. Latin Amerika ve Okyanusya ülkeleri ise ihracatımızın en az olduğu ülkeler olarak dikkat çekti. 4 aylık dönemde Latin Amerika'ya 3,8 milyon dolar, Okyanusya ülkelerine de 2,7 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi" diye konuştu. - ANTALYA