Bir ton yüz kilo ağırlığındaki 'Rüzgar' alıcısını bekliyor - Son Dakika
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Bir ton yüz kilo ağırlığındaki 'Rüzgar' alıcısını bekliyor

05.07.2022 09:51

Bir ton yüz kilo ağırlığındaki 'Rüzgar' alıcısını bekliyorMALATYA Malatya'da özel bir besi çiftliğinde yetiştirilen bir ton yüz kilo ağırlığındaki 'Rüzgar' ismi verilen kurbanlık tosun alıcısını bekliyor.

Bir ton yüz kilo ağırlığındaki 'Rüzgar' alıcısını bekliyor

MALATYA Malatya'da özel bir besi çiftliğinde yetiştirilen bir ton yüz kilo ağırlığındaki 'Rüzgar' ismi verilen kurbanlık tosun alıcısını bekliyor.

Malatya'da kurban bayramına sayılı günler kala kurbanlık satışlarında hareketlilik yaşanırken, Yeşilyurt Yaka Mahallesi'nde bulunan Abbas Arslan'a ait özel bir besi çiftliğinde yetiştirilen bir ton yüz kilo ağırlığındaki 'Rüzgar' ismi verilen kurbanlık tosun ise alıcısını bekliyor.

Çocuğu gibi bakıyor

Yaklaşık 650 büyükbaş hayvanın bulunduğu besi çiftliğinde alıcısını bekleyen 'Rüzgar' ismi verilen kurbanlık tosuna özel bir ilgi gösterildiğini kaydeden işletme sahibi Arslan," İki yaşını geçti. İsmi rüzgar bununla çok ilgileniyorum. Hayvanların hepsine bakıyoruz ama rüzgara çocuğum gibi bakıyorum. Canlı bir ton yüz kilo ağırlığında, 80 bin TL istiyoruz. Burada satılmaz ise pazara götüreceğiz" dedi

"Kurbanlık sıkıntısı bulunmuyor"

Piyasada kurbanlık hayvan sorununun bulunmadığına da belirten Arslan," Kurban alıcılarını bekliyoruz. İşletmemiz de çok sayıda hayvanımız mevcut. Tüm talepleri karşılaya biliriz. Hayvanlar burada satılmaz ise pazara çıkararak müşterileri bekleyeceğiz. Herkese yetecek hayvanımız var" diye konuştu

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1 TON 30 KİLOLUK 'BABAYİĞİT' İSİMLİ BOĞA 85 BİN LİRAYA ALICISINI BEKLİYOR 1 TON 30 KİLOLUK 'BABAYİĞİT' İSİMLİ BOĞA 85 BİN LİRAYA ALICISINI BEKLİYOR 1 TON 30 KİLOLUK 'BABAYİĞİT' İSİMLİ BOĞA 85 BİN LİRAYA ALICISINI BEKLİYOR 1 TON 30 KİLOLUK 'BABAYİĞİT' İSİMLİ BOĞA 85 BİN LİRAYA ALICISINI BEKLİYOR
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bir ton yüz kilo ağırlığındaki 'Rüzgar' alıcısını bekliyor - Son Dakika

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