1 yaşındaki çocuğun midesinden 3 tane balon çıkarıldı - Son Dakika
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1 yaşındaki çocuğun midesinden 3 tane balon çıkarıldı

17.10.2022 17:06
1 yaşındaki çocuğun midesinden 3 tane balon çıkarıldı

Yabancı cisim yutması şikayetiyle Nizip'ten Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne gelerek acil tıp ünitesinde tedaviye altına alınan 1 yaşındaki İsmet Cihat Kılıç'ın midesinden 3 adet latex balon çıkarıldı.

Yabancı cisim yutması şikayetiyle Nizip'ten Medical Point Gaziantep Hastanesi'ne gelerek acil tıp ünitesinde tedaviye altına alınan 1 yaşındaki İsmet Cihat Kılıç'ın midesinden 3 adet latex balon çıkarıldı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi'nden Uzm. Dr. Meltem Gülşan'ın yaptığı detaylı muayene neticesinde İsmet Cihat Kılıç'ın midesinde mavi, turuncu ve pembe renklerde 3 adet balon olduğu tespit edildi.

Acil olarak tedaviye alınan minik hastaya anestezi eşliğinde endoskopi yapıldı ve balonların oldukça büyük olduğu fark edildi. Balonlar, yabancı cisim forsepsi ile başarılı bir şekilde çıkarılarak İsmet Cihat Kılıç, Medical Point Gaziantep Hastanesi'nden sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Gastroenterolojisi'nden Uzm. Dr. Meltem Gülşan, "Yabancı cisim yutulmasını kısaca açıklayacak olursak, sindirilemeyen ya da sindirilebilen cismin yutularak gastrointestinal sistemde (yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsaklarda, rektum, anüs, ağızdan anüse kadar) yer alması anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Genellikle yabancı cisim yutulmasının yüzde 90 civarında okul öncesi çocuklarda görüldüğünü aktaran Gülşan, şunları kaydetti:

"Sıklıkla ise 3 yaş çocuklarda görülmektedir. Polikliniğimize metal para, toplu iğne, çengelli iğne, bilye, boncuk, toka, çivi, mıknatıs, saat pilleri ve kemik parçaları yutan minik hastarın ebeveynleri sıklıkla başvurmaktadır. 1 yaşındaki İsmet Cihat Kılıç, annesi tarafından balon yuttuğu fark edilerek acil servisimize başvurmuştu, uygun açlık süresinin ardından anestezi eşliğinde endoskop ile mideye girdik. Midede mavi, turuncu, pembe olmak üzere 3 adet balon yabancı cisim forsepsi ile çıkarıldı. Balonlar mideden çıkamayacak kadar büyük olduğunu ve bunların mide asidi ile hiçbir hasar görmediğini farkettik. Balonlar hastamızın soluk borusuna kaçsa idi daha vahim bir tablo ile karşılaşabilirdik Neyse ki uygun zamanda müdahale ile bu yabancı cisim yutulması olgusu sorunsuz bir şekilde tedavi edildi."

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Kaynak: AA

Gaziantep, Çocuk, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 1 yaşındaki çocuğun midesinden 3 tane balon çıkarıldı - Son Dakika

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