10 yıllık araştırmanın sonuçları açıklandı: Fındıkta doğru çeşit ve rakım belirlendi

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yusuf Bilgen, rakım ve ekolojik koşullara göre en uygun fındık çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla 2016 yılında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) desteğiyle başlatılan projenin önemli sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen "Melezleme ve Seleksiyon Yolu ile Islah Edilen Bazı Fındık Çeşitlerinin Farklı Ekolojilerdeki Adaptasyonlarının Belirlenmesi-II" projesi kapsamında düzenlenen "Çeşit Tanıtımı ve Bahçe Günü" etkinliği, Trabzon Vakfıkebir'deki örnek bahçede gerçekleştirildi.

Etkinliğe Vakfıkebir Kaymakamı Kadir Ulusoy, Vakfıkebir Belediye Başkanı Fuat Koçal, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Enver İskenderoğlu, Ziraat odası Başkanları, Tarım Danışmanları, Trabzon İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinin teknik personeli ile çok sayıda üretici katıldı.

Etkinlikte proje hakkında bilgi veren Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Yusuf Bilgen, rakım ve ekolojik koşullara göre en uygun fındık çeşitlerinin belirlenmesi amacıyla 2016 yılında Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) desteğiyle başlatılan projenin önemli sonuçlar ortaya koyduğunu söyledi.

Yaklaşık 10 yıl süren çalışma kapsamında, fındık çeşitlerinin verim potansiyelleri ile verim ve kaliteyi doğrudan etkileyen çiçeklenme ve yapraklanma dönemlerinin belirlendiğini ifade eden Bilgen, mevcut dikim sistemlerindeki yanlış uygulamaların da tespit edildiğini kaydetti.

Foşa fındık çeşidi her kategoride önde

Araştırma sonuçlarına göre ilk erkek çiçeklenmenin Çakıldak, ilk dişi çiçeklenme ve yapraklanmanın ise Foşa çeşidinde gerçekleştiği belirlenirken, en geç yapraklanan çeşidin nisan ayının ilk haftasında yapraklanan Allahverdi olduğu tespit edildi.

Bitki gelişimi açısından yapılan değerlendirmelerde Foşa çeşidinin en yüksek bitki boyuna sahip olduğu, Çakıldak'ın ise en kısa boylu çeşit olduğu belirlendi. Dip sürgünü oluşturma bakımından Çakıldak ilk sırada yer alırken, Foşa çeşidinin en az dip sürgünü oluşturduğu saptandı.

Verim değerlendirmelerinde ise sahil (0-250 metre), orta kol (251-500 metre) ve yüksek kol (501-750 metre) olmak üzere üç farklı rakım grubunda da en yüksek verimin Foşa çeşidinden elde edildiği açıklandı.

Araştırma kapsamında, ilkbahar geç donlarının etkili olmadığı bölgelerde Foşa ve Allahverdi, geç don riskinin bulunduğu yörelerde ise Çakıldak ve Allahverdi çeşitlerinin yetiştirilmesi önerildi.

Etkinlikte ayrıca, deneme alanlarında eski bahçeler sökülmeden önce elde edilen verim değerlerinin, yeni çeşitlerin performansıyla birlikte çeşitlere bağlı olarak önemli ölçüde arttığına dikkat çekildi.