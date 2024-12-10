1000 Yatırımlar Holding, Ufuk Yatırım'ın Hisselerini Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

1000 Yatırımlar Holding, Ufuk Yatırım'ın Hisselerini Aldı

1000 Yatırımlar Holding, Ufuk Yatırım ile gerçekleştirdiği sözleşmenin ardından hisselerinin bir kısmını elde etti. Şirket CEO'su Kadir Abdik, bu hamlenin portföylerini genişleteceğini ve yatırımcılarına değer katacaklarını belirtti.

10.12.2024 15:41
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1000 Yatırımlar Holding, Ufuk Yatırım'ın hissedarı olduğunu duyurdu.

1000 Yatırımlar Holding, Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul'un hissedarı olmak için sözleşme imzaladığını haziran ayında duyurmuştu. Şirketten yapılan açıklamada, 9 Aralık tarihinde gerçekleşen kapanış işlemleri sonucunda, 1000 Yatırımlar Holding, Ufuk Yatırım paylarının bir kısmının sahibi haline geldiği belirtildi.

'PORTFÖYÜMÜZDE ÇEŞİTLİLİK SAĞLAMAMIZA KATKI SAĞLIYOR'

1000 Yatırımlar Holding CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, "Ufuk Yatırım'ın hissedarı olmak, büyüme stratejimiz doğrultusunda atılmış oldukça önemli bir adım. Borsa İstanbul'da işlem gören Ufuk Yatırım'ın hissedarı olmak, portföyümüzü genişletmemizin yanında portföyümüzde çeşitlilik sağlamamıza katkı sağlıyor. Gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Yatırımcılarımız ve paydaşlarımız için değer yaratmaya odaklanıyoruz. Ufuk Yatırım'la attığımız bu adım, bizleri daha da güçlendirecek ve yeni başarıların kapılarını aralayacak" dedi.

1995 yılından beri makine, ekipman, kara ve deniz vasıtaları ve diğer sabit kıymetlerin finansal kiralaması hedefiyle sektörde olan Ufuk Yatırım'ın faaliyet konusunun tüm sektörlerde, yatırım, danışmanlık, alım-satım ticareti, ithalat ve ihracat işleri olarak değiştiğini aktaran Abdik, "Bu önemli hamle, 1000 Yatırımlar Holding'in portföyünü genişleterek yeni alanlarda büyümesini ve güçlenmesini sağlayacak" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 1000 Yatırımlar Holding, Ufuk Yatırım'ın Hisselerini Aldı - Son Dakika

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