11. Kamu Bilişim Zirvesi: Gelecek İçin Bilişim - Son Dakika
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Ekonomi

11. Kamu Bilişim Zirvesi: Gelecek İçin Bilişim

Kamu Bilişim Zirvesi, 27-28 Kasım'da 'Gelecek İçin Bilişim' temasıyla düzenlenecek.

15.11.2024 12:19
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Kamu Bilişim Derneği Başkanı Prof. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin, bu yıl 11'incisi düzenlenecek Kamu Bilişim Zirvesi'nin "Gelecek İçin Bilişim" temasıyla yapılacağını bildirdi.

Özbilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015'te kurulan derneğin, kamuda bilişim alanında çalışan üst düzey yönetici ve uzman ile özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek, bilişim alanında tecrübe ve bilgi aktarımını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Mükerrer projelerin yapılmasının önüne geçerek kamuda tasarrufun, yerli ve milli firmalar öncelikli olmak üzere üretici ve entegratör firmalarla bir araya gelinerek teknoloji transferinin sağlanmasının hedeflendiğini anlatan Özbilgin, bu amaçla dernek tarafından her yıl geleneksel olarak Kamu Bilişim Zirvesi'nin düzenlendiğini hatırlattı.

Özbilgin, bu yıl 27-28 Kasım'da 11'incisi yapılacak zirvenin ana temasının "Gelecek İçin Bilişim" olduğunu aktararak, "İyi bir gelecek ancak artan bilişim kullanımı, bilişimi tüketen değil üreten toplumla, diğer sektörlerin bilişimin kaldıraç etkisinden faydalanmasıyla mümkün olacağından 'Gelecek İçin Bilişim' temasını seçtik." diye konuştu.

???????Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) organize edilecek zirvede, kamu kurumlarında dijital dönüşüm, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik gibi alanlarda yayımlanan eylem planları, düzenlemeler ve bu kapsamda yapılan çalışmaların konuşulacağını belirten Özbilgin, yerel yönetimlerin bilişim yöneticilerinin yer alacağı "Akıllı Şehirler Paneli"nin de yapılacağını kaydetti.

Zirvede, "Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı 2024-2028" ile ilgili bilgilerin yanı sıra "Vekil Bilgi Sistemi", "e-Kira Sözleşmesi", "e- Yoklama Sistemi", "Dijital Şehir İkizi", " Türkiye'de Bilişim Suçları ve Adli Bilişim", "Yargıda Yenilikçi Erişilebilirlik Çözümleri", "Gönüllü Ol Platformu" ve "Yolcu Taşıma Platformu" gibi birçok dijital dönüşüm projesi konuşulacak ve bu projelerin başarı plaketleri zirvede geleneksel olarak düzenlenen "Dijital Dönüşüm Liderleri" ödül töreninde takdim edilecek.

Kamu Bilişim Zirvesi ilgili detaylara etkinlik sayfası olan "www.kamubilisimzirvesi.com" sayfasından ulaşabilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 11. Kamu Bilişim Zirvesi: Gelecek İçin Bilişim - Son Dakika

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