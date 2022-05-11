11 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL? - Son Dakika
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11 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?

11.05.2022 08:05
11 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?

Dolar, kur korumalı mevduat sisteminin açıklandığı 20 Aralık tarihinden beri ilk defa 15 TL'nin üzerine çıktı. Dolar/TL, sabah saatleri itibariyle bu yıl içinde gördüğü en yüksek seviyeye yükselerek 15,22'den işlem gördü. ABD doları şu saatlerde de yükselişini sürdürüyor.

DOLARDA SON DURUM

Güne 15,2495 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 08:01 itibarıyla %0,52 artışla 15,3255 liradan işlem görüyor.Dün en düşük 15,0772, en yüksek 15,4904 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 15,2561 seviyesinde kapattı.

11 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?

DOLAR ALIŞ: 15,3195

DOLAR SATIŞ: 15,3275

EURODA SON DURUM

Güne 16,0833 ile başlayan Euro kuru, saat 08:04 itibarıyla %0,70 artışla 16,1944 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,9282, en yüksek 16,3689 seviyelerini gören Euro, günü 16,0963 seviyesinde kapattı.

11 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?

EURO ALIŞ: 16,1573

EURO SATIŞ: 16,1950

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Son Dakika Ekonomi 11 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL? - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL? - Son Dakika
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