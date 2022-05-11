11 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL? - Son Dakika

DOLARDA SON DURUM

Güne 15,2495 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 08:01 itibarıyla %0,52 artışla 15,3255 liradan işlem görüyor.Dün en düşük 15,0772, en yüksek 15,4904 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 15,2561 seviyesinde kapattı.

DOLAR ALIŞ: 15,3195

DOLAR SATIŞ: 15,3275

EURODA SON DURUM

Güne 16,0833 ile başlayan Euro kuru, saat 08:04 itibarıyla %0,70 artışla 16,1944 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,9282, en yüksek 16,3689 seviyelerini gören Euro, günü 16,0963 seviyesinde kapattı.

EURO ALIŞ: 16,1573

EURO SATIŞ: 16,1950