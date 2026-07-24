115 Maden Sahası İhaleye Çıkıyor - Son Dakika
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115 Maden Sahası İhaleye Çıkıyor

24.07.2026 08:47
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Enerji Bakanlığı, 115 maden sahası için ihale ilanı yayınladı. Detaylar MAPEG sitesinde.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce (MAPEG) 115 maden sahası ihale edilecek.

Konuya ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ihale edilecek 115 maden sahasına ilişkin ilan, Resmi Gazete'de yayım tarihinden itibaren en az 15 gün süreyle https://www.mapeg.gov.tr/ adresinde yer alacak.

İlanda, ihalesi yapılacak sahaların ili, erişim numarası, maden grubu, ihale şartnamesi, pafta-koordinat bilgileri, alanları ve ihale tarihleri bulunacak.

Kapalı teklif ve açık artırma usulüyle yapılacak ihaleler, ilan edilecek tarih ve saatte MAPEG Atilla Şinasi Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

Enerji Bakanlığı, Ekonomi, Enerji, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 115 Maden Sahası İhaleye Çıkıyor - Son Dakika

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