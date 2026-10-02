12 bin 343 tarımsal örgütten 145'i geçen yıl birinci derece örgüt belgesi aldı - Son Dakika
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12 bin 343 tarımsal örgütten 145'i geçen yıl birinci derece örgüt belgesi aldı

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Bakanlıkça izin verilen 12 bin 343 tarımsal amaçlı örgütten 145'i geçen yıl birinci derece örgüt belgesi aldı. Belge sahibi örgütler tarımsal desteklemelerde ayrıcalık, faiz indirimi ve karar alma süreçlerine katılım gibi imkanlardan yararlanabiliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca kuruluşuna izin verilen 12 bin 343 tarımsal amaçlı kuruluştan 145'i geçen yıl "birinci derece örgüt belgesi" almaya hak kazandı.

AA muhabirinin Bakanlığın verilerinden yaptığı derlemeye göre, bugüne kadar kuruluşuna izin verilen 5 bin 938 tarımsal kalkınma, 2 bin 368 sulama, 596 su ürünleri ve 31 pancar ekicileri kooperatifi bulunuyor. Toplam 8 bin 933 kooperatifteki ortak sayısı ise 2 milyon 200 bin 525 olarak kayıtlara geçti.

Hayvancılık, tarım, ormancılık, çay, sulama ve su ürünleri konularında belirlenen bölgelerde faaliyet gösteren 110 kooperatif bölge birliğinin yanı sıra Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) de faaliyet gösteriyor.

Söz konusu birliklere kayıtlı ortak kooperatif sayısı 5 bin 211'e ulaştı. Faaliyetteki 1609 birim tarım kredi kooperatifinin ise 851 bin 341 ortağı bulunuyor.

Tarımsal üretici birliklerinden, bitkisel ürün grubunda 199, hayvansal ürün grubunda 515, su ürünleri grubunda 35 ve organik ürünler grubunda 22 olmak üzere toplam 771 birlik çalışmalar yürütürken bunların üye sayısı 246 bin 857 olarak kaydedildi.

Ürün ve ürün grubu bazında kuruluşu gerçekleştirilen tarımsal üretici birliklerinin dikey örgütlenmesine ilişkin süt, kırmızı et, kanatlı hayvan eti, yumurta, bal, meyve, tarla bitkileri, su ürünleri yetiştiriciliği ve deniz ürünleri avcılığı konularında 9 üretici merkez birliği bulunuyor.

Söz konusu üretici merkez birliklerine üye üretici birliği sayısı toplam 517, bu birliklerdeki üye sayısı ise 205 bin 575 olarak belirlendi.

Sığırdan koyuna, tavuktan arıya kadar birlik kuruldu

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği, Tavuk Yetiştiricileri Birliği ve Arı Yetiştiricileri Birliği olmak üzere 5 tür için 270 ıslah amaçlı hayvan yetiştirici il birliği bulunuyor. Bu birliklerdeki üye sayısı 523 bin 627 olarak hesaplandı. Islah birliklerinden 4'ü dikey örgütlenmesini tamamlayarak merkez birliğini oluşturdu.

Belirlenen bölgelerde 18 tarım kredi kooperatifleri bölge birliği, ulusal düzeyde de 8 kooperatif merkez birliği yer alıyor.

Ayrıca çiftçilerin meslek örgütü 760 ziraat odası ve bunların tamamının üye olduğu ziraat odaları birliği yer alırken, buralara da 5 milyon 225 bin 151 çiftçi üyelik yaptı.

Tarımsal desteklemelerde ayrıcalık tanınıyor

Türkiye genelinde toplam 12 bin 343 tarımsal amaçlı örgütten geçen yıl, aralarında Ankara, Adana, Bursa, Konya ve İzmir'dekilerin de yer aldığı 145'i birinci derece örgüt belgesi aldı.

Tarımsal amaçlı örgütler, Bakanlık tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde derecelendiriliyor. Buna göre, başvuru yapanlardan 60 ve üzeri puan alanlar, "birinci derece tarımsal amaçlı örgüt belgesi" almaya hak kazanıyor.

Belge sahibi örgütler, tarımsal desteklemelerde ayrıcalık, faiz indirimi, organizasyonlara davet, karar alma süreçlerine katılım gibi imkanlardan yararlanabiliyor.

Kaynak: AA
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