12 Mayıs'ta dolar, 15,35 seviyelerinde alıcı buluyor - Son Dakika
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12 Mayıs'ta dolar, 15,35 seviyelerinde alıcı buluyor

12.05.2022 10:40

Yeni güne yükselişle başlayan dolar, 15.34 seviyelerinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro ise 16,08 liradan alıcı buluyor.

Dolar/TL, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 artışla 15,3480'den işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 16,1170'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 kayıpla 18,7460'tan satılıyor. Dolar endeksi, dün 103,3'e kadar gerilemesinin ardından yeniden 104'ün üzerine çıkarak yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesinde kalmaya devam ederken, avro/dolar paritesi yüzde 0,2'lik düşüşle 1,05'in altına indi.

FED KARARI SONRASI ANALİSTLERİN YORUMU

Analistler, küresel çapta yüksek seyreden enflasyonun, Çin'de salgın tedbirleri ve Avrupa'da jeopolitik belirsizliklerin yansımasıyla gelecek aylarda daha da kötüleşebileceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, bu durumun dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını söyledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aylarda daha agresif faiz artırımına gidebileceğine yönelik endişelerin de döviz piyasalarında oynaklığın sürmesine neden olduğunu aktaran analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin takip edileceğini, dolar endeksi için 104,5'in direnç, 103,2'nin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

YORUMLAR
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Dolar yükselişini sürdürüyor: 15,17 seviyelerinden işlem görüyor Dolar yükselişini sürdürüyor: 15,17 seviyelerinden işlem görüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Fed, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 12 Mayıs'ta dolar, 15,35 seviyelerinde alıcı buluyor - Son Dakika


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