Altın fiyatlarında hareketlilik söz konusu. Çeyrek altın 1.514 liradan işlem görürken ata altın ise 6.193 liradan işlem görüyor. Anlık rakamlarda düşüş ya da yükseliş gözlemlenirken genel olarak hareketlenmeden söz ediliyor.
Gram altın alış: 904,14
Gram altın satış: 904,31
Çeyrek altın alış: 1.489,00
Çeyrek altın satış: 1.514,00
Yarım altın alış: 2.977,00
Yarım altın satış: 3.029,00
Tam altın alış: 5.944,00
Tam altın satış: 6.036,00
Cumhuriyet altını alış: 6.110,00
Cumhuriyet altını satış: 6.202,00
Ata altın alış: 6.104,00
Ata altın satış: 6.193,00
Son Dakika › Ekonomi › 13 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum! - Son Dakika