13 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL? - Son Dakika
Üye Girişi

13 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?

13.05.2022 08:20
13 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?

13 Mayıs Cuma günü, Amerikan Doları kuru, saat 08:20 itibarıyla 15,41 liradan işlem görüyor. Euro kuru, aynı dakikalarda 16,04 liradan alıcı buluyor.

Haftanın son iş günü 13 Mayıs sabahında dolar/TL 15,40 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15,4033 lira, satış fiyatı 15,4133 liradan işlem görüyor.

DOLAR 16,02 LİRADAN İŞLEM GÖRÜYOR

DOLAR ALIŞ: 15,4199

DOLAR SATIŞ: 15,4273

13 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?

Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,0008 lira alış fiyatı, 16,0205 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

13 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?

EURO ALIŞ: 16,0459

EURO SATIŞ: 16,077

Sterlin'de ise alış fiyatı 18,7767 lira, satış fiyatı 18,8708 lira seviyesinde yer alıyor.

YORUMLAR
500
12 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL? 12 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL? Döviz Tırmanışta. Dolar 15,50'yi Gördü Döviz Tırmanışta. Dolar 15,50'yi Gördü

dolar, Döviz, Euro, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 13 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL? - Son Dakika


Son Dakika
08:34 Rambo Okan 3. kez Trabzonspor bayrağını indirme girişiminde bulundu, bu kez becerdi
08:31 İlber Ortaylı ifadelerini çarpıtan yayınlara tepki gösterdi: Sözlerimin arkasındayım, Suriyeliler gönderilmeli
08:30 Bir Zamanlar Çukurova'nın dün akşam yayınlanan 136. bölümünde ne yaşandı? Züleyha'nın peşine düşen katile karşı Hakan'ın hamlesi ne oldu?
08:20 13 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL?
08:20 Kaftancıoğlu kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan parti grubuna "sakin kalın, kaosa ortak olmayın" talimatı
08:10 13 Mayıs altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım, tam altında son durum!
07:59 EGM'nin resmi hesabından eski istihbaratçı Sabri Uzun'a Kaftancıoğlu yanıtı: Ahlaksızlık
07:53 Eski kız arkadaşına şiddet uygulamaktan yargılanan Ozan Güven konuştu: Mahkeme devam ediyor
07:50 Adana'da çifte yasak aşk intiharı: Erkek kurtuldu, kadın boğuldu
07:47 13 Mayıs Cuma günü hava nasıl olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 08:45:38. #1.12#
SON DAKİKA: 13 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement