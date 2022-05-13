Haftanın son iş günü 13 Mayıs sabahında dolar/TL 15,40 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15,4033 lira, satış fiyatı 15,4133 liradan işlem görüyor.
DOLAR ALIŞ: 15,4199
DOLAR SATIŞ: 15,4273
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,0008 lira alış fiyatı, 16,0205 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
EURO ALIŞ: 16,0459
EURO SATIŞ: 16,077
Sterlin'de ise alış fiyatı 18,7767 lira, satış fiyatı 18,8708 lira seviyesinde yer alıyor.
Son Dakika › Ekonomi › 13 Mayıs güncel dolar kuru: Dolar ne kadar, Euro kaç TL? - Son Dakika