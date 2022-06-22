15 dakika süren dolu, 500 dönüme ekilen arpayı yok etti - Son Dakika
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15 dakika süren dolu, 500 dönüme ekilen arpayı yok etti

22.06.2022 11:30
15 dakika süren dolu, 500 dönüme ekilen arpayı yok etti

ESKİŞEHİR'de son dönemlerde etkili olan sağanak, nisan ayından bu yana kuraklık endişesi taşıyan çiftçilerin yüzünü güldürürken, Danişment Mahallesi'nde gece 15 dakikalık dolu, yaklaşık 500 dönüm arazide ekili arpayı yok etti.

ESKİŞEHİR'de son dönemlerde etkili olan sağanak, nisan ayından bu yana kuraklık endişesi taşıyan çiftçilerin yüzünü güldürürken, Danişment Mahallesi'nde gece 15 dakikalık dolu, yaklaşık 500 dönüm arazide ekili arpayı yok etti. Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, "Tarladaki ürünlerin tamamı zarar görmüş. Çünkü ekin başaktan ayrılmış, dane yere dökülmüş. Bu açıdan bu bölgede çok büyük zarar var" dedi.

Türkiye'de Konya'dan sonra en büyük 'tahıl ambarı' olarak bilinen Eskişehir'de, bu yıl 1 milyon 700 bin dekarda buğday, 1 milyon 50 bin dekara ise arpa ekildi. Çiftçiler, arpa ve buğdayın yanı sıra mısır, pancar ve ayçiçeği ekimi de yaptı. Meteoroloji verilerine göre Eskişehir'de son 10 günde metrekareye yaklaşık 194,7 kilogram yağış düştü. Nisandan bu yana kuraklık endişesi yaşayan çiftçiler, verimin artacağını ifade ederek yağışların tarlalarda ekili buğday ve arpa için 'can suyu' olduğunu ifade etti.

15 DAKİKADA BÜYÜK HASAR Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Danişment Mahallesi'ndeki etkili olan ve 15 dakika süren dolu ise yaklaşık 500 dönümlük arpa tarlalarında büyük hasara yol açtı. Tepebaşı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarına başlanan bölgeyi inceleyen Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, sağanak yağışın sevindirdiği çiftçileri dolu yağışının zarara uğrattığını söyleyerek, şunları kaydetti: "Akşam yağan sağanakla beraber gelen dolu afeti, yaklaşık 500 dönümlük alanı etkiledi. Şu an kıraç bir arazideyiz. Sulama yapılamadığı için zaten verim düşüklüğü olan bir yerdi. Bu durumda bu tarlaya biçerdöver dahi girmez. Bu tarladaki ürünlerin tamamı hasar görmüş. Çünkü ekin başaktan ayrılmış, dane yere dökülmüş. Bu açıdan bu bölgede çok büyük zarar var. 20 gündür bölgemize çok güzel yağışlar aldık. Ama bunun yanında böyle afetler de yaşıyoruz. Üreticimize destek olmalıyız."

Tarlası zarar gören çiftçilerden Mithat Ek ise, dolu ile mahsulün tamamen zarar gördüğünü belirterek, "Dolu yağışından dolayı, arazimizdeki arpaların hepsini dolu vurdu. Çoğu yerde yüzde 100 hasarlı yerler var. Bunlara sigorta da yaptırmadık. Devletten bu zararın karşılanmasını bekliyoruz. Yağış tahminen 15 dakika kadar sürdü. Komşular geldiğinde burada 4 parmak kadar dolu varmış. Biz sabah gelip kontrol ettik. Görüldüğü gibi yüzde 100 zararımız var. Sigortamız olmadığı için mahsul gitti" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Eskişehir, Tepebaşı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 15 dakika süren dolu, 500 dönüme ekilen arpayı yok etti - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: 15 dakika süren dolu, 500 dönüme ekilen arpayı yok etti - Son Dakika
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