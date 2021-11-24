15. Travel Turkey İzmir, 2 Aralık'ta kapılarını açacak

Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi, 2-4 Aralık'ta turizm sektörü temsilcilerini 15. kez bir araya getirecek.

İZFAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Travel Turkey İzmir Turizm Fuarı ve Kongresi, Kültür ve Turizm ile Ticaret bakanlıklarının himayesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İzmir Ticaret Odası, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Türkiye Otelciler Federasyonu ve İzmir Vakfı desteği ile Fuar İzmir A ve B hollerinde gerçekleştirilecek.

Fuar ve kongre, "www.travelturkeyexpo.com" adresi üzerinden, ziyaretçi kayıt formu doldurularak çevrim içi de takip edilebilecek.

Fuarda 500 katılımcı firma, yer alacak. Alım heyeti programı kapsamında da 58 ülkeden 250 ziyaretçi, fuarda yeni iş bağlantıları kurmak için katılımcılarla bir araya gelecek.

Fuar kapsamında, klasik otomobiller sergisi, Şanlıurfa Haleplibahçe Mozaik Sergisi gibi kültür ve sanat etkinlikleri de yer alacak.