15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Ekonomi

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) organizatörlüğünde düzenlenen 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nın ödül töreni 25 Eylül'de Ankara'da yapılacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, tasarım alanında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi tasarımlarla mobilya sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı vermek üzere "Design for Export" sloganıyla düzenlenen 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nın ödül töreni, 25 Eylül'de Cermodern Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, 972 başvuru sahibi yarışacak.

İnovatif, AR-GE ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, özgün ve kalite koşullarına uyumlu mobilya tasarımları yapabilen tasarımcıları sektöre kazandırmayı amaçlayan yarışmanın kazananlarına 9 farklı kategoride 37 ödül verilecek.

Toplam ödül bedeli 647 bin 500 lira olacak yarışmanın kazananları ayrıca devlet desteğiyle yurt dışında eğitim imkanına sahip olacak.

"Dünya mobilya pazarında önemli fırsatlar var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMKO Başkanı Tahsin Ata, yarışmanın, geleceğin mobilya tasarımlarına sektör profesyonellerinin yanı sıra gençlerin de yön vermesi amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin, Avrupa'da MDF levha üretiminde birinci, yonga levha üretiminde üçüncü sırada yer aldığına işaret eden Ata, mobilya alanındaki yüksek üretim potansiyelini ihracata yansıtacak ana unsurlardan birinin tasarım anlayışı olduğunu bildirdi.

Ata, Türkiye'nin, tüm mobilya ürün gruplarında üretim yapabilen nadir ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yarışmadaki rekabet, farkındalık oluşturarak yerel tasarımcı eksikliğinin ve mevcuttaki tasarımların adaptasyon sorunlarının giderilmesine büyük katkı sağlıyor. Bu tip organizasyonlarla Türk mobilya markasını yukarı taşımak istiyoruz. Yaklaşık 300 milyar dolar büyüklüğe sahip dünya mobilya pazarında önemli fırsatlar var, bu alandaki payımızı yüzde 1,7'den çok daha yukarı seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz."