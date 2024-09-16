15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor

Yarışma, 25 Eylül'de Ankara'da 972 tasarımcıyla gerçekleşecek ve 37 ödül dağıtılacak.

16.09.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (OMKO) organizatörlüğünde düzenlenen 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nın ödül töreni 25 Eylül'de Ankara'da yapılacak.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, tasarım alanında farkındalık oluşturmak ve yenilikçi tasarımlarla mobilya sektörünün uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkı vermek üzere "Design for Export" sloganıyla düzenlenen 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması'nın ödül töreni, 25 Eylül'de Cermodern Ankara'da gerçekleştirilecek.

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) işbirliğinde düzenlenen etkinlikte, 972 başvuru sahibi yarışacak.

İnovatif, AR-GE ve teknolojik detaylarla güçlendirilmiş, özgün ve kalite koşullarına uyumlu mobilya tasarımları yapabilen tasarımcıları sektöre kazandırmayı amaçlayan yarışmanın kazananlarına 9 farklı kategoride 37 ödül verilecek.

Toplam ödül bedeli 647 bin 500 lira olacak yarışmanın kazananları ayrıca devlet desteğiyle yurt dışında eğitim imkanına sahip olacak.

"Dünya mobilya pazarında önemli fırsatlar var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen OMKO Başkanı Tahsin Ata, yarışmanın, geleceğin mobilya tasarımlarına sektör profesyonellerinin yanı sıra gençlerin de yön vermesi amacıyla düzenlendiğini ifade etti.

Türkiye'nin, Avrupa'da MDF levha üretiminde birinci, yonga levha üretiminde üçüncü sırada yer aldığına işaret eden Ata, mobilya alanındaki yüksek üretim potansiyelini ihracata yansıtacak ana unsurlardan birinin tasarım anlayışı olduğunu bildirdi.

Ata, Türkiye'nin, tüm mobilya ürün gruplarında üretim yapabilen nadir ülkelerden biri olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yarışmadaki rekabet, farkındalık oluşturarak yerel tasarımcı eksikliğinin ve mevcuttaki tasarımların adaptasyon sorunlarının giderilmesine büyük katkı sağlıyor. Bu tip organizasyonlarla Türk mobilya markasını yukarı taşımak istiyoruz. Yaklaşık 300 milyar dolar büyüklüğe sahip dünya mobilya pazarında önemli fırsatlar var, bu alandaki payımızı yüzde 1,7'den çok daha yukarı seviyelere taşıyacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlik, Ekonomi, İhracat, Kültür, ankara, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:27 Hastanede dehşete düşüren olay Başhekim, doktora tecavüz etti Hastanede dehşete düşüren olay! Başhekim, doktora tecavüz etti
16:14 Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü Şehit babası oğlunun vasiyetini açıkladı; İmamoğlu kısa süreliğine soğuk terler döktü
16:04 Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu Narin cinayetinde sis perdesini bu soru aralayabilir: 18 dakikada ne oldu?
15:16 Bu mesaj kime Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken Narin Güran sözleri Bu mesaj kime? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken Narin Güran sözleri
13:00 Vatandaşlardan şikayet yağdı Manisa’da sokak düğünleri yasaklandı Vatandaşlardan şikayet yağdı! Manisa'da sokak düğünleri yasaklandı
02:06 Kahreden fotoğraf Narin’in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı Kahreden fotoğraf! Narin'in cansız bedeninin dereden çıkarılma anı ortaya çıktı
01:28 Özgür Özel’in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti Özgür Özel'in nikah şahidi olduğu düğünde geline takılan altınlar dikkat çekti
01:02 FBI, ’Suikast girişimi’ dedi Trump golf oynarken ateş açılmıştı FBI, 'Suikast girişimi' dedi! Trump golf oynarken ateş açılmıştı
23:59 Yer: Adana Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi Yer: Adana! Dehşet saçan genç kız ayağından vurularak etkisiz hale getirildi
23:47 Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı Albayın kullandığı otomobil devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
23:32 Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Adrien Rabiot’un yeni takımı belli oldu Transfer döneminin en çok konuşulan ismi Adrien Rabiot'un yeni takımı belli oldu
23:17 Netanyahu kendini malum sona hazırlamış Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin kararı çıkmadan kınadılar Netanyahu kendini malum sona hazırlamış! Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararı çıkmadan kınadılar
23:15 Kendisini ATV’ye zincirleyip ateşe vererek intihar etti Kendisini ATV'ye zincirleyip ateşe vererek intihar etti
23:08 Açıklamalar peş peşe geldi Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olay hakem atışması Açıklamalar peş peşe geldi! Trabzonspor ile Beşiktaş arasında olay hakem atışması
22:43 Yaptıkları akıl alır gibi değil Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu Yaptıkları akıl alır gibi değil! Uğurcan Çakır, kurtarışlarıyla maça damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 17:45:24. #1.12#
SON DAKİKA: 15. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement