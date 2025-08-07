16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip'' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip''

16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: \'\'Maaşlı çalışmaktan daha cazip\'\'
07.08.2025 15:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de uzun süre bankacılık sektöründe çalışan Ömer Karanfil, 15 yıl sonra çocukluk hayalini gerçekleştirmek için istifa etti ve forma dükkanı açtı. Karanfil, maaşlı çalışmaktan daha cazip bulduğu ticarete atıldı ve çocukluk günlerini hatırladığını belirtti. Kendi işini kurmanın kolay olmadığını ancak eşinin desteğiyle yeni bir hayata başladıklarını ifade eden Karanfil, gençlere umutlarını kaybetmemeleri ve cesur olmaları tavsiyesinde bulundu.

Eskişehir'de uzun süre bankacılık sektöründe çalışan Ömer Karanfil, ani bir kararla istifa edip çocukluğunda yaptığı forma satıcılığına geri döndü.

BANKACILIKTAN İSTİFA ETTİ

Eskişehir'de yaşayan Ömer Karanfil, çocuklukta uğraş edindiği forma satıcılığına dönme kararı alarak 15 yıldan fazla emek verdiği bankacılık sektöründen istifa ederek İstiklal Mahallesinde hayalini kurduğu forma dükkanını açtı ve ticarete başladı. Ticaret fikrini maaşlı çalışmaktan daha cazip geldiğini belirten Karanfil, bu iş sayesinde çocukluk günlerini de hatırladığını anlattı. Uzun yıllardır çalışma içerisinde bulunan esnaf, gençlere inandıkları yolda yürümeleri ve cesaretli olmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

BANKACILIKTA ZİRVEDEYKEN FORMA İŞİNE DÖNDÜ

Geçmiş tecrübelerine dayanarak yeniden ticarete atıldığını ifade eden Karanfil, "Kolay olmadı, zor bir tercihti çünkü 16 yıllık bir emek var. Bankacılıkta zirvedeyken çocukluğumda yaptığım forma işine döndüm. Bu sektörde de yabancı değildim. Daha öncesinde yaptığım için tecrübeme dayanarak yeniden ticaret hayatıma başladım." diye anlattı.

Alıştığı hayattan bir anda vazgeçmenin kolay olmadığını belirten Ömer Karanfil, "Eşim kamu çalışanı bir öğretmen, ilk tepkisi olumsuz oldu. Çünkü hazır kurulmuş bir düzen varken yeniden bir maceraya atılıyoruz. Tedirgindi ama geçmişteki o yaşadığım süreci, örnekleri anlatarak o tedirginliği ve önyargısını kırdık. Desteğini aldım. Eşimin desteğiyle birlikte yeni bir hayata başladık" şeklinde konuştu.

GENÇLERE UMUDUNU KAYBETMEMELERİNİ TAVSİYE ETTİ

Gençlere umutlarını kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Karanfil, "Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de mutlaka ekonomik sıkıntılar var. Çok fazla üniversite mezunu var. İş bulma kaygısı çok yüksek, ama öncelikle gençler cesaretlerini asla kaybetmemeli. Umut her zaman olmalı. Eğer cesaretin ve umudun varsa mutlaka bir yerde bir şekilde tutunursun ve kendini geliştirirsin. O yüzden gençler hiçbir zaman umudunu kaybetmemeli ve hedeflerine emin adımlarla yürümeliler" dedi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Çocukluk, Ekonomi, Üretim, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip'' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı 'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
Osimhen’in Galatasaray’a transfer olması İngiliz efsaneleri şoka soktu Osimhen'in Galatasaray'a transfer olması İngiliz efsaneleri şoka soktu
Arda Güler’i yarıçıplak manşet yaptılar Tüm İspanya’nın gündeminde o var Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti 67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı

15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
13:47
Simpsonlar’dan olay yaratan kehanet: Trump’ın ölüm tarihini verdiler
Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihini verdiler
13:23
Pazarlarda yeni dönem 15 Ağustos’tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
21:13
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
21:11
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
21:09
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
20:45
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu
Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
20:37
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
20:08
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor
Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
19:47
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
19:40
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 15:50:40. #7.13#
SON DAKİKA: 16 yıllık mesleğini bırakıp esnaf oldu: ''Maaşlı çalışmaktan daha cazip'' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.