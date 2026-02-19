160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti - Son Dakika
160 şubesi bulunan giyim zinciri iflas bayrağını çekti

19.02.2026 10:22
ABD'de 160 şubesi bulunan indirimli giyim zinciri Gabe's, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının not düşürmeleriyle iflas riskiyle karşı karşıya kaldı; finansal yapısı kırılgan kabul edilen şirketin önümüzdeki yıl içinde iflas koruma başvurusunda bulunabileceği değerlendiriliyor.

ABD'nin önde gelen indirimli giyim perakendecilerinden biri olan Gabe's, finansal zorluk sinyallerinin güçlenmesiyle iflasın eşiğine geldi. Kredi derecelendirme kuruluşları tarafından yapılan son değerlendirmeler, 160 mağazası bulunan şirketin önümüzdeki 12 ayda iflas koruma başvurusu yapabileceğine işaret ediyor.

Uluslararası kredi değerlendiriciler Fitch, Moody's ve S&P Global, Gabe's'in kredi notlarını düşürerek şirketi riskli kategorilere yerleştirdi. Fitch, firma için "Tier 1 Market Concern" sınıfı uyarısı verirken Moody's "Caa3", S&P Global ise "CCC" notu verdi; sektör analistleri bu notların, temerrüt riskinin önemli ölçüde arttığını gösterdiğini belirtiyor.

ATILAN ADIMLAR KRİZDEN KURTARMADI

Gabe's, geçen yaz borç azaltma ve yeniden finansman için mahkeme dışı bir yapılandırma sürecinden geçmiş; yaklaşık 115 milyon dolar borç hafifletilmiş ve 55 milyon dolar yeni finansman sağlanmıştı. Ancak uzmanlar bu adımların finansal kırılganlığı tam olarak gidermeye yetmediğini ifade ediyor.

Şirket, Marshalls, TJ Maxx ve Ross Dress for Less gibi güçlü rakiplerle aynı pazarda faaliyet gösteriyor. Uzmanlar, yoğun rekabet ve daralan kâr marjlarının Gabe's üzerindeki baskıyı artırdığını ve benzer perakende zincirlerinin de zorluklarla karşılaştığını vurguluyor.

