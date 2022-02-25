198 ülkeye ihracat yapan Güneydoğu için çevre, insan, zaman ve finans odaklı yeni strateji - Son Dakika

2021 yılında 198 ülkeye 11,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Güneydoğu Anadolu Bölgesi, önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. TİM tarafından düzenlenen ve GAİB ev sahipliğinde gerçekleşen TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısında konuşan GAİB Başkanı Fikret Kileci, yeni stratejilerinin temelinde çevreci üretim, insan odaklı yaklaşım, zaman ve finans yönetimi olacağını kaydetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi", Türkiye'nin en büyük beşinci ihracatçı şehri olan Gaziantep'te bir araya geldi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, TİM Başkanı İsmail Gülle, Gaziantep Valisi Davut Gül, GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ulutaş, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Adalet İnanç, Genç TİM Başkan Yardımcısı İpek Teymur Külekçi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı Hasan Basri Kurt ve Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi katıldı.

Ülke ve bölge ekonomisinin masaya yatırıldığı toplantıda; Rusya-Ukrayna arasında başlayan çatışmalar da ele alındı, sorunların barışçıl yöntemlerle çözümüne ilişkin temennilerde bulunuldu. Gazeteci Hakan Çelik moderatörlüğünde düzenlenen toplantının açılışında konuşan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep'in gerek bölge gerekse ülkemiz ve dünya için önemli bir sanayi potansiyeline sahip olduğunu, yanı sıra Orta Doğu'nun dünyaya açılan limanı olma özelliği taşıdığını ifade etti.

GAİB'in Yeni Stratejisi: Çevreci, İnsan, Zaman ve Finans Odaklı Üretim

2021 yılında 198 ülkeye 11,7 milyar dolar olarak gerçekleşen bölge ihracatı hakkında bilgi veren Ahmet Fikret Kileci, yakaladıkları başarıyı insan odaklı yaklaşımlarına bağladı. "Öncelikle insanı yani beşeri sermayeyi odağımıza koyduk. Yıllık ortalama 100 bin kişiye ulaşarak eğitim verdik" diye konuşan Ahmet Fikret Kileci, çevreci üretimin önemine de dikkat çekti. Ahmet Fikret Kileci, çevreci bir anlayışla GAİB binasının çatısına güneş enerjisi paneli kurduklarını belirterek, "GAİB olarak şu anda enerji ihtiyacımızın yüzde 25'ini güneş enerji panellerinden karşılıyoruz. 11-12 aylık bir süreçte maliyetini karşılamış olacak. Çevreci üretim ile birlikte insan, zaman ve finans yönetimi bizim bundan sonraki süreçte en önemli düsturumuz olmalıdır" dedi. Ahmet Fikret Kileci konuşmasını, "Bizim işimiz üretmek, ihracat yapmak, ülkeye tükettiğinden fazlasını ürettirmek, aldığından fazlasını satmaktır. Bütün çalışmalarımız bu şekilde devam edecektir" sözleri ile tamamladı.

"Dünyaya en çok makarna ve buğday unu satıldı"

Gaziantep'te düzenlenen TİM Güneydoğu Anadolu Meclisi toplantısında Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya da bir konuşma yaptı. Türkiye'nin toplam hububat ve bakliyat ihracatının 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 25,6 artışla 9,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini aktaran Mahsum Altunkaya, konuşmasına şöyle devam etti: "Birliğimizin söz konusu toplam ihracat içindeki payı yüzde %32,2 olarak gerçekleşmiştir. 175 ülkeye ihracat yaparken dış ticaretini gerçekleştirdiğimiz ürünlerin yüzde 20'sini makarna, yüzde 17'sini buğday unu, yüzde 18'ini bitkisel yağlar, yüzde 11'ini ise bisküvi ve pastacılık ürünleri oluşturdu." Yurt dışı pazarlarda derinleşmek için ciddi çalışmalar yürüttüklerini de kaydeden Mahsum Altunkaya, en büyük ihracat pazarlarının yüzde 54,3 ile Orta Doğu, yüzde 26 ile Afrika Ülkeleri olduğunu ifade etti.

"Halı İhracatının Yüzde 70,3'ü Güneydoğu'dan"

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkan Vekili Hüseyin Ulutaş ise 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşen toplam 2021 Türkiye halı ihracatının yüzde 70,3'ünün bölgeden özellikle de Gaziantep'ten karşılandığını söyledi. "Birliğimiz çatısı altında Gaziantep, Türkiye makine halısı üretiminin yüzde 71,5'ini tek başına üstenmektedir" diye konuşan Hüseyin Ulutaş, sektörün gelişimi için gerçekleştirdikleri üniversite-sanayi, lise-sanayi iş birlikleri, yarışma, fuar ve organizasyonlar hakkında da bilgi verdi.

"Antep fıstığının birim fiyatı 4.70 dolara çıktı"

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz konuşmasında ağırlıkla dünyaya kuru kayısı ve Antep fıstığı satışı gerçekleştirdiklerine dikkat çekti. Malatya'da üreticiyle birlikte daha kaliteli üretim için çalışmalar yürüttüklerini, Gaziantep'te de fıstık için benzer faaliyetlerde bulunduklarını aktaran Mehmet Çıkmaz, Türkiye'nin toplam kuru meyve ihracatının yüzde 21'ini üstlendiklerini açıkladı. Mehmet Çıkmaz, en büyük pazarlarını Almanya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri olarak sıraladı ve hedef pazar durumunda Çin'de önemli ve sevindirici gelişmeler yaşandığını kaydetti. Ayrıca Antep fıstığının birim fiyatının 3,07 dolardan 4,70 dolara çıktığının bilgisini de paylaştı.

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği ve TİM Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan ise toplantıda Eximbank kredileri tarafında yaşadıkları sorunlara değindi ve yaşanan mağduriyetin önlenmesi için kredi faiz oranları başta olmak üzere konunun tekrar gündeme alınıp değerlendirilmesini talep etti. Salahattin Kaplan, küçük ve orta ölçekli üreticinin ekonomilerdeki yerine dikkat çekti, daha fazla destek ve yakın iş birliği talebinde bulundu. Toplantı soru cevap bölümünün ardından sona erdi. - GAZİANTEP