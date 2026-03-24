20. GYODER Gayrimenkul Zirvesi İstanbul'da

24.03.2026 13:04
GYODER, 28 Nisan'da İstanbul'da 'Soruyu Değiştirmek' temasıyla gayrimenkul zirvesi düzenleyecek.

20. Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Gayrimenkul Zirvesi 28 Nisan'da İstanbul'da gerçekleştirilecek.

GYODER'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye gayrimenkul sektörünün önemli buluşma platformlarından olan zirve, kamu ve özel sektörden tüm paydaşları Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde bir araya getirecek.

Sektörün ana gündemlerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedefleyen ve bu yıl "Soruyu Değiştirmek" temasıyla düzenlenecek zirvede, alanlarında uzman yerli ve yabancı isimler, gayrimenkul sektörünün bugünü ve geleceğine dair değerlendirmelerini paylaşacak.

Zirve kapsamında gerçekleştirilecek panel ve oturumlarda istihdamdan geleceğin kentlerine, döngüsel ekonomiden yeni yaşam modellerine ve yapay zekaya kadar sektörün çeşitli boyutları farklı sorularla ele alınacak.

"Aynı sorularla farklı sonuçlar bekleyemeyiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Neşecan Çekici, bir önceki zirvede "Yeniden Başlat" çağrısıyla sektöre düşünme ve tazelenme alanı açtıklarını belirterek, "20. zirvemizde ise bir adım daha ileri giderek, gayrimenkul sektörünün geleceğini şekillendirecek asıl gücün doğru soruları sormaktan geçtiğine vurgu yapacağız." ifadesini kullandı.

Dünyanın hızla değiştiğini, ekonomik dengelerin, kentlerin, yaşam biçimlerinin ve beklentilerin yeniden tanımlandığını kaydeden Çekici, "Bu dönüşüm karşısında, aynı sorularla farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Sektörün sorunlarını farklı bakış açılarıyla ele almayı, kalıpların dışına çıkmayı ve çözüm yollarını birlikte geliştirmeyi amaçlıyoruz. Kamu, özel sektör ve uluslararası uzmanların katkılarıyla, gayrimenkulün geleceğine dair daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir perspektif ortaya koyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

