2015 yılından önceki GSS prim borçları silindi - Son Dakika
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Ekonomi

2015 yılından önceki GSS prim borçları silindi

2015 yılından önceki GSS prim borçları silindi

Milyonlarca vatandaşın beklediği Genel Sağlık Sigortasındaki prim borçları af kapsamına alındı. Meclis'te kabul edilerek yasalaşan kanun teklifi ile 1 Ocak 2015 öncesine ait GSS borçları silindi.

26.12.2024 01:28
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Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

1 OCAK 2015 ÖNCESİNDEKİ GSS BORÇLARI SİLİNDİ

GSS prim borçlarını ödeyemeyen sigortalılara yönelik kamuya olan borç yüklerini hafifletmek ve sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidildi. Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.

Ekonomi, Finans, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 2015 yılından önceki GSS prim borçları silindi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Mehmet Akkoca:
    Kişi işşiz kaldiginda sistem otomatik yakalayıp borclandiriyor.ışi olmayan kazancı olmayan bir kişi nasıl prim ödeyecek.sonra ödenmeyen borca faiz isletliyor mağduriyet üstüne mağduriyet. 53 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    E benim 2016’dan sonra birikmiş sgk borcum, doğum yılım yüzünden ben enayi mi oldum? Ulan öğrenciydim yüksek lisans falan yaptık sgk kitlediler durduk yere.. 8 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    okadar zamdan sonra boş haberler 8 1 Yanıtla
  • Serdar Erişen:
    nankor millet daha ne yapsınlar 1 7 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    serdar iyi senden saksafoncu olur seversin 3 1 Yanıtla
  • Cihan CANKAYA:
    ee biz niye ödedik ? 1 0 Yanıtla
  • Oktay Su:
    ben parami geri alayim biz niye oduyoz bunu 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: 2015 yılından önceki GSS prim borçları silindi - Son Dakika
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